AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem jüngsten Rückschlag dürfte der Dax am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart stabil auf 13 222 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 13 425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13 596 Punkten. "Es ist vollkommen normal, dass so kurz vor Weihnachten Ruhe auf dem Börsenparkett einkehrt", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Mit dem grossen Verfall steht morgen der letzte liquide Handelstag dieses Jahres an."

USA: - MODERATE VERLUSTE - Die Luft am US-Aktienmarkt wird immer dünner. Zwar schwangen sich der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 am Mittwoch nochmals zu neuen Rekorden auf. Am Ende gaben sie die ohnehin bescheidenen Gewinne jedoch wieder ab. Der Leitindex Dow Jones Industrial verbuchte zur Schlussglocke ein Minus von 0,10 Prozent auf 28 239,28 Punkte. Ein neues Rekordhoch blieb der Dow schuldig.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sowie der Hang Seng in Hongkong sanken zuletzt moderat. In Japan fiel der Nikkei um rund 0,3 Prozent auf 23 864,85 Punkte.

DAX 13 222,16 -0,49% XDAX 13 228,48 -0,42% EuroSTOXX 50 3739,00 -0,17% Stoxx50 3382,11 -0,07% DJIA 28 239,28 -0,10% S&P 500 3191,14 -0,04% NASDAQ 100 8580,62 0,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,54 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1128 0,07% USD/Yen 109,58 0,01% Euro/Yen 121,93 0,08%

ROHÖL:

Brent 66,24 +0,07 USD WTI 60,97 +0,04 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- EU könnte Ermittlung um jüngsten Kredit Italiens an Alitalia eröffnen, Sole

- Beim Streit um die Bonpflicht zeigen sich die Bäcker kompromissbereit, Wiwo

- IT-Konzern IBM drängt mit Clouddiensten in den deutschen Bankenmarkt und hat die Aareal Bank als Referenzkunden gewonnen, BöZ

- Nestle-Präsident Paul Bulcke plant mit weiteren Übernahmen, Handelszeitung

- Airbus-Betriebsrat sorgt sich angesichts des Sparprogramms in der Rüstungssparte des Flugzeugbauers um die Zukunft der deutschen Luftwaffenindustrie, Augsburger Allgemeine

- Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, fordert eine Erhöhung der Pendlerpauschale auf 40 Cent, Rheinische Post

bis 5.00 Uhr:

- Europa profitiert bisher vom Handelskrieg zwischen China und den USA, Welt

- Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, hat die Einigung über das Klimapaket im Vermittlungsausschuss als unsozial und nicht zielführend kritisiert, Interview, Funke

- Die Vertreter von Grünen und SPD im Untersuchungsauschuss zur Berateraffäre werfen dem Verteidigungsministerium vor, dem Parlament Beweismittel vorzuenthalten, Welt

- Zahl der gemeldeten Diskriminierungen dramatisch gestiegen, Funke

bis 23.45 Uhr:

- In der Debatte um die Einführung einer europäischen Einlagensicherung (Edis) schlägt der deutsche EU-Abgeordnete Engin Eroglu vor, nur systemrelevante Banken verpflichtend in eine solche Absicherung einzubeziehen, Interview, BöZ

- Sparkassen kritisieren KfW für Negativzinsen, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- C&A will bis zu 100 Filialen schliessen, MM

- Der Prä­si­dent des Bun­des­in­sti­tuts für Arz­nei­mit­tel und Me­di­zin­pro­duk­te, Karl Broich, hat die zu­neh­men­den Lie­fer­eng­päs­se von Me­di­ka­men­ten als "völ­lig in­ak­zep­ta­bel" kri­ti­siert, Interview, FAZ

- Nestle-Präsident Paul Bulcke setzt primär auf Ergänzungszukäufe, Interview, Handelszeitung

- Marc Fielmann will mit viel Tech-Hilfe das Onlinegeschäft mit Brillen revolutionieren; aber nicht die eigenen Shops kannibalisieren, Interview, HB

- Die US-Anlagegesellschaft Nuveen verwaltet rund eine Billion US-Dollar und gehört zu den Grössen der Branche. Neben Aktien und Anleihen gehören alternative Anlageklassen zum Portfolio, Interview mit dem designierten Chef, Jose Minaya, HB

- Evonik-Chef Christian Kullmann hält Wohlstand und Umweltschutz für keinen Widerspruch und fordert Kooperation statt Klimakampf, Gastbeitrag, HB

- Bundesjustizministerium Christine Lambrecht (SPD) hat ihre umstrittenen Pläne verteidigt, wonach Online-Dienste im Kampf gegen Hasskriminalität zur Herausgabe von Passwörtern an Behörden verpflichtet werden sollen, Interview, HB

- Der Europapolitiker Manfred Weber (CSU) lehnt Boris Johnson als Vorbild für die CDU/CSU ab, Gastbeitrag, Welt

- Umfrage: Die Deutschen vertrauen anders als früher nicht mehr unbedingt auf den militärischen Schutz durch die Vereinigten Staaten, FAZ

/mis

(AWP)