AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Der Dax dürfte etwas tiefer in den letzten Handelstag vor der Weihnachtspause starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart 0,12 Prozent niedriger auf 13 303 Punkte. Vor einer Woche hatte der Dax mit 13 425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht, bevor er zwischenzeitlich um gut zwei Prozent zurücksetzte. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13 596 Punkten. Am Freitag schaffte der Dax nach dem grossen Verfall an den Terminbörsen mit deutlichen Gewinnen noch einen positiven Wochenabschluss. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher für dieses Jahr schon geschlossen und es ist mit ruhigem Handel zu rechnen. Alle anderen könnten sich darüber freuen, dass China Zölle für Importe im Wert von einigen hundert Milliarden Euro senkt. Der Schritt hat mit dem laufenden Handelskrieg zwischen China und den USA zwar nichts zu tun, unterstützt aber das Argument der Regierung in Peking, dass sich die chinesische Wirtschaft weiter öffnet.

USA: - LEICHT IM PLUS - Auch am letzten Handelstag der Woche haben Anleger in den USA zu Aktien gegriffen. Die grossen Börsenindizes erklommen am Freitag erneut historische Höchststände. "Anleger jagen jetzt dem Markt hinterher", sagte Analyst Kenneth Worthington von der US-Bank JPMorgan. Der Dow Jones Index stieg um 0,28 Prozent auf 28 455,09 Punkte. Auf Wochensicht brachte er es auf einen Gewinn von gut einem Prozent. Seit Jahresbeginn steht für den Dow ein beachtliches Plus von 22 Prozent zu Buche. Neue historische Höchstmarken meldeten auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 . Der S&P 500 rückte um 0,49 Prozent auf 3221,22 Zähler weiter vor und der Nasdaq 100 um 0,43 Prozent auf 8678,49 Punkte. Beide Börsenbarometer sind nunmehr sieben Handelstage in Folge auf neue Rekordmarken geklettert.

ASIEN: - UNEINHEITLICH- An den asiatischen Aktienmärkten gab es zum Auftakt der Weihnachtswoche grösstenteils leichte Verluste. So setzten sich vor allem in China die Verlsute der vergangenen Handelstage fort. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt rund ein halbes Prozent nach. In Japan war der breit gefasste Topix-Index leicht im Minus, während der Leitindex Nikkei 225 minimal zulegte.

DAX 13.318,90 0,81% XDAX 13.304,85 0,62% EuroSTOXX 50 3.776,56 1,00% Stoxx50 3.431,73 1,12% DJIA 28.455,09 0,28% S&P 500 3.221,22 0,49% NASDAQ 100 8.678,49 0,43%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,64 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1083 0,05% USD/Yen 109,44 -0,03% Euro/Yen 121,28 0,01%

ROHÖL:

Brent 65,89 -0,25 USD WTI 60,16 -0,27 USD

PRESSESCHAU

bis 06.30 Uhr:

- DIHK-Studie: Jeder zweite Unternehmer findet keinen Nachfolger, FAZ

- DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert plädiert für Klima-Zölle gegen die USA, HB

- Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG): Arbeit bei McDonald's und Co führt in die Altersarmut, Interview NGG-Vorsitzender Guido Zeitler, Neue Osnabrücker Zeitung

- Verbraucherschützer Kay Görner, Rechtsreferent bei den Marktwächtern der Verbraucherzentrale in Sachsen, warnt: "Null-Zins-Kredite sind oft nicht kostenlos", Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Hass im Netz: Immer weniger Beschwerden über mangelhafte Löschung, HB

- Chinesisches Tech-Startup Hotnest expandiert nach Deutschland, HB

- Deutsche Digitalpolitiker fordern europäisches Anti-Hass-Gesetz, HB

bis 20.30 Uhr:

- Tesla verliert Fertigungschef Bert Bruggeman, Wiwo

- Der neue Lobby-Chef von Bayer, Matthias Berninger, stellt sich hinter die Pläne der EU-Kommission, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen, HB

- Tencent will 2020 mehr als zehn Milliarden Dollar in Europa investieren, Gespräch mit Europachef Cloud-Sparte Li Shiwei, HB

- Der Waldbeauftragte der Bundesregierung, Cajus Caesar, fordert Bund, Länder und Kommunen dazu auf, neue Möglichkeiten schaffen, um die Aufforstung der Wälder im öffentlichen Besitz zu unterstützen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Umfrage: Jeder Dritte kennt nicht die gesundheitlichen Risiken von Smartphones, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- CDU-Politiker Joachim Pfeiffer wertet US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 als "feindlichen Akt", HB

- Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber hat die grosse Koalition eindringlich davor gewarnt, ihren Sparkurs zu korrigieren, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- SPD warnt Kramp-Karrenbauer vor übereilter Anschaffung bewaffneter Drohnen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Bundesregierung informierte USA voreilig über Einigung im Transit-Streit zwischen Russland und Ukraine, Bild

- Rente mit 63 kostet mehr als 2 Milliarden Euro im Monat, Bild

- Unternehmer Erich Sixt nennt Vermögenssteuer eine "existenzielle Bedrohung" für Familienunternehmen, Bild

- Die Formel der EU ist nichts als ein grosser Schwindel, denn auch E-Autos emittieren in erheblichem Umfang CO2, Gastbeitrag von Ex-Ifo-Chef Hans-Werner Sinn, HB

- Bundesrechnungshof listet viele Kritikpunkte zu Flughafenkontrollen auf, FAZ

- "Wir sind weniger süss als andere", Gespräch mit Kathi-Chef Marco Thiele, FAZ

