AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax dürfte zum Wochenbeginn zunächst keinen weiteren Anlauf auf das Rekordhoch von knapp 13 597 Punkten nehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 13 500 Punkten unwesentlich höher als der Schlusskurs am Freitag. "Die Anleger lassen die neue Börsenwoche ruhig angehen. Für viele lautet das Motto erstmal abwarten", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Morgen beginnt in den USA die Berichtssaison für das vierte Quartal 2019. Dann wird sich zeigen, ob die hohen Bewertungen am Aktienmarkt gerechtfertigt sind." Gerade angesichts der hohen Aktienkurse könnten verfehlte Gewinnziele schnell zu drastischen Kursverlusten führen. Am Dienstag legen mit JPMorgan , Wells Fargo und der Citigroup drei Grossbanken Quartalszahlen vor.

USA: - ETWAS LEICHTER NACH REKORDHOCH IM HANDELSVERLAUF - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 29 000 Punkten übersprungen. Allerdings konnte er sich nicht lange in dieser Rekordhöhe halten. Zum Handelsschluss verlor der Leitindex 0,46 Prozent auf 28 823,77 Punkte. Auf Wochensicht verzeichnete der Dow ein Plus von rund 0,7 Prozent. Auch den anderen Indizes in New York ging nach dem Erreichen erneuter Rekorde die Luft aus. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,29 Prozent schwächer auf 3265,35 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,26 Prozent auf 8966,64 Zähler nach unten. Entspannungssignale im Konflikt zwischen den USA und dem Iran und die in der neuen Woche anstehende Unterzeichnung der Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit sorgten zuletzt wieder für Optimismus am Markt.

ASIEN: - IM PLUS - An den asiatischen Börsen ist zum Wochenauftakt gestützt auf die Hoffnung einer weiteren Entspannung im Nahen Osten und im Handelsstreit zwischen China und den USA weiter nach oben gegangen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt ein halbes Prozent zu. In Hongkong rückte der Hang Seng fast ein Prozent vor. In Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

DAX 13.483,31 -0,09% XDAX 13.458,28 -0,35% EuroSTOXX 50 3.789,52 -0,17% Stoxx50 3.433,74 -0,06% DJIA 28.823,77 -0,46% S&P 500 3.265,35 -0,29% NASDAQ 100 8.966,64 -0,26%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,34 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1129 0,07% USD/Yen 109,63 0,11% Euro/Yen 122,01 0,18%

ROHÖL:

Brent 65,05 +0,07 USD WTI 59,15 +0,10 USD

PRESSESCHAU

bis 6.15 Uhr:

- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) fordert vor Kohle-Treffen Milliarden-Garantie des Bundes, Rheinische Post

- Studie: Kosten für Lohnfortzahlung seit 2010 stark gestiegen, Rheinische Post

- Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) warnt vor Radikalisierung der Agrarproteste, Neue Osnabrücker Zeitung

- Exxon Mobil prüft Verkauf des Geschäfts in Äquatorialguinea, WSJ

- Santander will in Grossbritannien weitere Verwaltungsstellen abbauen, FT

- Studie der der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (NPM): E-Mobilität gefährdet bis zu 410 000 Jobs, HB

- Gesetz gegen Hass im Internet: Bisher rund 1.300 Bussgeldverfahren gegen soziale Netzwerke, HB

- FDP will Twitter-Abschied von Datenschützer Stefan Brink auf EU-Ebene thematisieren, HB

bis 20.30 Uhr:

- Volkswagen Pkw: Absatzplus und höherer Marktanteil trotz global schwacher Märkte, Gespräch mit Vertriebsvorstand Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann, HB

- SAP-Führungsduo organisiert Vertrieb neu, HB

- Deutsche Bank beauftragt Personalberatung Egon Zehnder mit Unterstützung bei Suche nach Ersatz für Aufsichtsrat Jürg Zeitner, HB

- Familie Peugeot will Anteile an neuem Autokonzern erhöhen. Gespräch mit EFP-Geschäftsführer Philippe Peugeot, L'Est Républicain

- Hans im Glück verhandelt über Verkauf an Backwerk-Gründer, HB

- Lloyds unterrichtet Belegschaft über erste Bonuskürzung seit vier Jahren, Guardian

- "Wir hatten lange nicht die nötige Kompetenz", Gespräch mit Bitburger-Holding-Chef Matthäus Niewodniczanski über den späten Einstieg ins Start-Up-Geschäft, HB

- EU-Kommission prüft Verbot von Verpackungen aus Plastik und strenge Vorgaben für Hersteller im Kampf gegen Mikroplastik, Welt

- "Der amerikanische Traum lebt", Gespräch mit Fed-San-Francisco-Chefin Mary Daly über Donald Trump und den Beitrag der Geldpolitik zum Wohlstand, HB

- Mittelstand befürwortet flexiblere Arbeitszeiten - aber ohne vollen Lohnausgleich, Funke

- Bundesagentur für Arbeit verhandelt Abkommen mit Drittstaaten für Saisonarbeiter, Welt

- Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus: Bund nicht zuständig für kommunale Altschulden, Tagesspiegel

- Neue Details zur Finanzierung des "Just Transition Fund" / Kommissions-Vize Dombrovskis: Auch deutsche Regionen dürften profitieren, Welt

- CDU-Wirtschaftsrat fordert Ausschluss jeglicher Kooperation mit der Linkspartei in Thüringen, Bild

- Rund 410 000 Arbeitsplätze könnten nach dem Bericht eines Beratergremiums

der Bundesregierung durch den Abschied vom Verbrennungsmotor wegfallen, HB

- IG Metall: Politik und Wirtschaft müssen den Strukturwandel im Mobilitätssektor aktiv gestalten, Gespräch mit Gewerkschaftschef Jörg Hofmann, HB

- Studie: Dämpfer im Neugeschäft mit Unternehmenskrediten in Deutschland, HB

- Deutsche Unternehmen müssen ihren Datenpool besser nutzen, Gastbeitrag von SAP-Deutschland-Geschäftsführer Daniel Holz, HB

- Gesetzliche Krankenkassen verlieren immer mehr Kunden an die private Konkurrenz, FAZ

- FDP: Verkehr in den Emissionshandel einbeziehen, FAZ

- Maschinenbauer warnen vor China, FAZ

- PWO-Chef hofft auf Grundsatzdiskussion mit Blick auf Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband, Gespräch mit Volker Simon, FAZ

(AWP)