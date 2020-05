----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Mit besser als befürchteten japanischen Wirtschaftsdaten im Rücken dürfte der Dax am Montag seine Erholung zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Hauptgeschäfts 1,60 Prozent höher auf 10 633 Punkte. Von der Konjunkturseite gibt es zum Wochenstart zumindest verhalten positive Signale. So rutschte Japan wegen der Corona-Krise zwar in eine Rezession, allerdings hielt sich die Wirtschaft des Landes im ersten Quartal besser als gedacht. Ein deutlicher Anstieg der Ölpreise über das Wochenende untermauert zudem die wieder etwas bessere Laune der Investoren.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag im späten Handel von ihren frühen Verlusten befreit und sind mit moderaten Gewinnen ins Wochenende gegangen. Schwachen US-Konjunkturdaten als negative Einflussfaktoren standen weiter steigende Ölpreise gegenüber. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 23 685,42 Punkten. Daraus resultierte für die abgelaufene Woche aber immer noch ein Minus von rund 2,7 Prozent.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen haben am Montag zugelegt. So fiel die Wirtschaftsleistung Japans im ersten Quartal nicht ganz so deutlich wie Analysten wegen der Corona-Krise erwartet hatten. In Tokio stieg der Nikkei-225 knapp eine Stunde vor Handelsende um rund ein halbes Prozent. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um etwas mehr als ein halbes Prozent zu und in Hongkong gewann der Hang Seng knapp ein halbes Prozent Prozent.

DAX 10 465,17 1,24% XDAX 10 513,28 0,55% EuroSTOXX 50 2770,70 0,38% Stoxx50 2767,09 0,38% DJIA 23 685,42 0,25% S&P 500 2863,70 0,39% NASDAQ 100 9152,64 0,64%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,78 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0822 0,02% USD/Yen 107,13 0,04% Euro/Yen 115,93 0,06%

ROHÖL:

Brent 33,48 +0,98 USD WTI 30,57 +1,14 USD

PRESSESCHAU

bis Montag 6.30 Uhr

- Softbank will Aktien von T-Mobile US an Deutsche Telekom verkaufen - Telekom würde Anteil auf über die Hälfte erhöhen, WSJ

- Thyssenkrupp unternimmt neuen Anlauf zur Fusion seiner Stahlsparte und führt mit Vertretern anderer Stahlfirmen vor Aufsichtsratssitzung Gespräche über möglichen Zusammenschluss, HB

- Reimann-Familienholding JAB will mit Börsengang von Kaffee- und Teekonzern JDE Peet in Amsterdam insgesamt 2 Milliarden Euro erlösen - IPO-Ankündigung noch diese Woche möglich, FT

- Apple-Chipfertiger TSMC stoppt Annahme neuer Aufträge von chinesischem Tech-Konzern Huawei, Nikkei

- Gaststättenverband und Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fordern Nullrunde beim Mindestlohn - NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann und Gewerkschaft Verdi widersprechen, Gespräch mit Dehoga-Geschäftsführerin Ingrid Hartges und DIW-Präsident Marcel Fratzscher, HB

- Angesichts der abgeflauten Corona-Pandemie wirbt die griechische Regierung um Urlauber aus Deutschland in diesem Sommer, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- CDU-Spitze öffnet sich für Forderungen des Koalitionspartners SPD, Familien in der Corona-Krise länger und stärker zu unterstützen, Gespräch mit CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, Saarbrücker Zeitung

- Krankenkassen- und Herstellerverbände: Ärzte sollen künftig digitale Gesundheitsanwendungen wie Apps per Papierrezept verordnen, HB

- Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes warnt vor einer Radikalisierung der Corona-Proteste, Gespräch mit Stephan Kramer, HB

bis Montag 5.00 Uhr:

- Gewerkschaft NGG fordert Verbot von Werkverträgen in Fleischfabriken, Vize-Bundesvorstand Adjan verlangt "neue Gesetze und glasklare Regeln", Funke Mediengruppe

bis Sonntag 20.30 Uhr:

- US-Notenbank-Chef Jerome Powell: Erholung der US-Wirtschaft könnte bis Ende 2021 dauern, Interview, CBS

- Goodwill, also Firmen-Buchwerte, durch Übernahmen summiert sich in den Bilanzen der 30 Dax-Unternehmen auf insgesamt rund 316,6 Milliarden Euro, HB

- Der Industrieverband BDI fordert angesichts der Rezession in Deutschland ein Standortsicherungsprogramm, in dessen Zentrum Steuerentlastungen stehen, Interview mit BDI-Präsident Dieter Kempf, HB

- Risikoexperten aus Wirtschaft und Politik fürchten laut eines Sonderberichts des World Economic Forum (WEF) eine zweite Corona-Welle, HB

- Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, fordert ein Konjunkturparket gegen den Folgen der Corona-Krise, Interview, HB

- Angesichts der zahlreichen Online-Hauptversammlungen mit teils eingeschränkten Aktionärsrechten müssen sich die Unternehmen auf Anfechtungsklagen gegen HV-Beschlüsse einstellen, Interview mit dem Professfor für Wirtschaftsrecht, Tobias Tröger, HB

- Kon­junk­tur­hil­fen liessen sich durch­aus mit ei­nem län­ger­lau­fen­den Wirt­schafts- und Kli­ma­pro­gramm kom­bi­nie­ren, heisst es beim ar­beit­ge­ber­na­hen In­sti­tut der Deut­schen Wirt­schaft (IW), FAZ

- Der Chef des elektronischen Zahlungsdienstleisters Paypal, Dan Schulman, glaubt, im Zuge der Corona-Krise werde sich der Niedergang von Bargeld beschleunigen, FAZ

- Onlinedienste wie Google und Facebook blockieren teils Werbung für Gesichtsmasken, FAZ

- Vorstandschef des Maschinenbauers Voith verteidigt Schliessung des Werks in Sonthofen, Interview mit Toralf Haag, HB

