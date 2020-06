----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE KURSGEWINNE ERWARTET - Nach dem fulminanten Start in die verkürzte Handelswoche zeichnen sich im Dax auch am Mittwoch zunächst keine Ermüdungserscheinungen ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein weiteres Prozent höher auf 12 145 Punkte. Die tags zuvor begonnene Rückeroberung der Marke von 12 000 Punkten scheint dem Dax also auch nach über 10 Prozent Anstieg in nur sieben Handelstagen schon im ersten Anlauf zu gelingen. "Der Dax läuft weiter mit Sieben-Meilen-Stiefeln", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Das, was wir gerade sehen, ist nicht mehr nur Hoffnung und Optimismus, das ist Euphorie." Er rät daher zur Vorsicht und dazu, auch die Schattenseiten nicht ausser Acht zu lassen.

USA: - KURSGEWINNE - Die Aktien-Anleger in New York haben am Dienstag die weltweiten Lockerungen in der Corona-Krise höher gewichtet als die gegenwärtigen sozialen Unruhen in vielen US-Städten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 1,05 Prozent auf 25 742,65 Punkte, schaffte es damit allerdings nicht ganz, sein in der Vorwoche erreichtes Hoch seit Anfang März zu überwinden. Dies gelang dafür dem S&P 500 , der marktbreite und daher besonders aussagekräftige Index schloss 0,82 Prozent höher auf 3080,82 Zähler.

ASIEN: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch erneut Kursgewinne verzeichnet. In Japan legte der Nikkei 225 zuletzt um rund ein Prozent zu, nachdem der Leitindex bereits an den Vortagen deutlich zugelegt hatte. In Shanghai gewann der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen rund 0,6 Prozent. Weiter nach oben ging es auch am Aktienmarkt in Hongkong, der Hang Seng zog nach dem kräftigen Schub zu Wochenbeginn um über ein Prozent an.

DAX 12021,28 3,75% XDAX 12077,59 3,34% EuroSTOXX 50 3159,02 2,63% Stoxx50 2961,05 1,41% DJIA 25742,65 1,05% S&P 500 3080,82 0,82% NASDAQ 100 9657,31 0,61%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,50 -0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1203 0,28% USD/Yen 108,5225 -0,14% Euro/Yen 121,5695 0,14%

ROHÖL:

Brent 40,04 +0,47 USD WTI 37,58 +0,77 USD

PRESSESCHAU

bis 06.15 Uhr:

- Fresenius-Krankenhaustochter Helios rüstet sich für die Wiederaufnahme des Regelbetriebs, Interview mit Helios-Chef Francesco de Meo, HB

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): Der Wissenschaft nicht eindimensional folgen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert Verbesserungen an Corona-Warn-App, Neue Osnabrücker Zeitung

- IW-Studie: Erhöhter Krankenstand in Corona-Krise kostet Arbeitgeber 1,6 Milliarden Euro, Rheinische Post

- Dirk Albersmeier, Co-Chef des weltweiten M&A-Geschäfts von JPMorgan: "Mega-Deals kommen wieder zurück", HB

- Taxi-Herausforderer Uber muss sich in Deutschland wegen der Corona-Krise neu aufstellen. Fokussierung auf Geschäftskunden, Interview mit Deutschlandchef Christoph Weigler, HB

- NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) fordert Ende der Lohn-Diskriminierung in Tarifverträgen, Rheinische Post

- Linksfraktionschef Dietmar Bartsch will Europas "Superreiche" für Wiederaufbau zur Kasse bitten, Neue Osnabrücker Zeitung

- Tom Levine, Digital Director der Unternehmensberatung Brunswick: Virtuelle Hauptversammlungen können das Verhältnis der Unternehmen zu ihren Aktionären revolutionieren, Gastbeitrag, HB

- Hirn- und Entwicklungsforscher Gerald Hüther: Corona-Krise könnte gesellschaftlichen Aufbruch bringen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 23.45 Uhr:

- Tiffany-Übernahme durch LVMH unsicher, Branchenmagazin WWD

- Citigroup bekennt sich zum deutschen Markt, Gespräch mit Europa-Chefin Kristine Braden und Deutschland-Chef Stefan Hafke, BöZ

- Signifikantes Interesse an Kryptoverwahrerlaubnis, BöZ

- "Dauerhafte Staatsfinanzierung gehört nicht zur Rolle der EZB", Gespräch mit Wirtschaftsweisen Volker Wieland, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Windkraft an Land ist praktisch tot", Gespräch mit RWE-Chef Rolf Schmitz, FAZ

- TUI und Boeing einigen sich auf Schadenersatz, FAZ

- In Deutschland lebende Hongkonger drängen Bundesregierung zu schärferer China-Politik, Welt

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will höhere Corona-Hilfen für Familien - 600 Euro pro Kind, Neue Osnabrücker Zeitung

- Kultusminister wollen so bald wie möglich zurück zum Präsenzunterricht, FAZ

- FDP will Mehrwertsteuer drei Monate lang senken, HB

- Insa-Wahltrend: Union gewinnt - SPD verliert, Bild

- Tausende Betrugsverdachtsfälle bei Corona-Hilfen in den Ländern, Bild

- Die Einhaltung der Kompetenzgrenzen der EZB unterliegt gerichtlicher Kontrolle, Gastbeitrag von Staatsrechtler Christoph Degenhart u.a., FAZ

