AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte trotz starker Wall Street am Mittwoch kaum verändert starten. So hatte der Dow Jones Industrial einen Rekord über 30 000 Punkten erreicht. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex Dax zur Wochenmitte gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 13 280 Punkte indes leicht unter dem Vortagesschluss. Die Charthürde um die runde Marke von 13 300 Punkten steht einem weiteren Vorstoss in Richtung Zwischenhoch vom Sommer bei 13 460 Punkten und Rekordhoch vom Februar bei 13 795 Punkten im Weg. "Was der Dow geschafft hat, bleibt dem DAX einmal mehr verwehrt", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Auch in der aktuellen Rally sind alle Versuche des Dax, sein Allzeithoch aus dem Februar anzugreifen, bislang gescheitert." Inzwischen werde die Skepsis am Aktienmarkt grösser, Gewinnmitnahme-Tendenzen nähmen zu, so Altmann. "Die Bewertungen sind mittlerweile alles andere als billig, und immer weniger Anleger sind bereit, diese Bewertungen zu bezahlen."

USA: - DOW-REKORD - Rekordlaune an der Wall Street: Dank der wachsenden Einsicht von Donald Trump in seine Wahlniederlage hat der Dow Jones Industrial am Dienstag erstmals die 30 000-Punkte-Marke übersprungen. Im Handelsverlauf stieg der bekannteste amerikanische Aktienindex sogar bis über 30 100 Punkte. Zur Schlussglocke stand noch ein Plus von 1,54 Prozent auf 30 046,24 Zähler zu Buche.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Während der japanische Nikkei 225 um ein halbes Prozent zulegte, ging es für den chinesischen CSI 300 zuletzt um 0,8 Prozent nach unten. In Hongkong stieg der Hang Seng hingegen um rund ein halbes Prozent.

DAX 13292,44 1,26% XDAX 13331,60 1,1% EuroSTOXX 50 3507,98 1,3% Stoxx50 3085,70 0,89% DJIA 30046,24 1,54% S&P 500 3635,41 1,62% NASDAQ 100 12079,81 1,46%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,09 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1901 0,07% USD/Yen 104,48 0,03% Euro/Yen 124,34 0,1%

ROHÖL:

Brent 48,23 +0,37 USD WTI 45,15 +0,24 USD

PEESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- SPD-Chefin Saskia Esken für Wechselunterricht, Tagesspiegel

- Marlis Tepe, Chefin der Lehrergewerkschaft GEW, fordert klare Linie der Politik in puncto Schule, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis: Versprochene Hilfen müssen rasch kommen, Rhein-Neckar-Zeitung

- Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbands, fordert mehr Bundesmittel für gesetzliche Kassen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Vor Krisengipfel mit Merkel: Niedersachsen beharrt auf Corona-Soli, Neue Osnabrücker Zeitung

- Steuerberater fordern wegen Coronakrise mehr Zeit für die Steuererklärung, HB

- Bertelsmann führt das Rennen um die Übernahme von US-Verlag Simon & Schuster an, FT

- General Electric plant wegen der Corona-Pandemie weitere Stellenkürzungen, WSJ

- Der Ende 2020 aus dem Amt scheidende EZB-Direktor Yves Mersch signalisiert Ende des Dividenden-Banns für europäische Banken, FT

bis 23.45 Uhr:

- Home24 kündigt kontrollierte Offensive an, Gespräch mit Firmenchef Marc Appelhoff, BöZ

- "Deutsche-Bank-Partnerschaft trägt Früchte", Gespräch mit Traxpay-Gründer Markus Rupprecht, BöZ

- "Haften ist nie schön", Gespräch mit Gesellschaftsrechtler Uwe Schneider über sein Gutachten zur Bilanzkontrolle und die Reformpläne des Gesetzgebers nach dem Fall Wirecard, BöZ

- Länderjustizminister wollen per Gesetz Familienauszeit für Top-Manager ermöglichen, HB

- Handelsverband warnt Kanzleramt bei verschärften Auflagen vor Hamsterkäufen, HB

bis 21.00 Uhr:

- Brandenburger Umweltministerium: Tesla hat für Batteriefabrik noch keinen Bauantrag gestellt, HB

- Bafin verhängte trotz gegenteiliger Bundesbank-Meinung im Februar 2019 Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien, HB

- Verkehrsminister wollen Busse und Bahnen aus Corona-Beschlüssen heraushalten, HB

- NRW will Nutzung der Corona-App attraktiver machen, Zeitungen der Funke Mediengruppe- Koalition uneins über Produkthaftung für Online-Plattformen wie Amazon, HB

- Jedes fünfte Unternehmen nutzt Kurzarbeit für Weiterbildung, HB

- Gericht prüft Aktionärsbeschlüsse bei Heckler & Koch, Welt

- FDP lehnt Beteiligung der Länder an Corona-Kosten ab, HB

- Wirtschaftsweise: Verlängerung des Lockdowns bringt keine Schwächung der Konjunktur, Funke

- Vor der Bund-Länder-Schalte zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer eine stärkere Unterstützung der Wirtschaft gefordert, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Mittelstand: Beamte sollen in gesetzliche Rente einzahlen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Landkreise fordern Bund auf, der Ländervorlage zu folgen, Rheinische Post

- Der Virologe Alexander Kekulé hält regionale Lockerungen im Kampf gegen das Coronavirus derzeit nicht für sinnvoll/fordert im Kampf gegen das Coronavirus eine einheitliche Maskenpflicht, Rheinische Post

- Bürger der "Sparsamen Fünf" fürchten Missbrauch der EU-Milliarden, Welt

- Bundeselternrat kritisiert vorgezogene Weihnachtsferien, Welt

- Bundeshaushalt 2021: Ifo-Chef Clemens Fuest kritisiert starke Erhöhung der Neuverschuldung und fordert Nachtragsetat im nächsten Jahr, Rheinische Post

- Ex-Verfassungsrichter Ferdinand Kirchhof rechnet mit Klagen gegen Corona-Pläne der Länder für Weihnachten, Welt

- Der FDP-Landesfraktionsvorsitzende Christof Rasche hat vor den Bund-Länder-Beratungen gefordert, den privaten Bereich nicht anzutasten, Rheinische Post

- Der Bundesrechnungshof warnt davor, der Deutschen Bahn die geplante Eigenkapitalhilfe in Höhe von fünf Milliarden Euro zu gewähren, HB

- "Trump wird sich nicht beruhigen", Gespräch mit Ex-US-Sicherheitsberater John Bolton, HB

- "Das kann auf der Welt nur Zeiss", Gespräch mit Firmenchef Karl Lamprecht, HB

- CDA: "Mobiles Arbeiten darf keinesfalls zur Pflicht werden", FAZ

- Gesundheits-Soli ist schon wieder vom Tisch, FAZ

- Knackpunkt Gemeinnützigkeit blockiert Jahressteuergesetz, FAZ

- "Lieferengpässe gibt es nicht", Gespräch mit Schott-Chef Frank Henricht, FAZ

- Städtetag mahnt klarere Kommunikation von Bund und Ländern an, Rheinische Post

- GDL-Chef Claus Weselsky fordert Impfvorrang für Bahnbeschäftigte, Rheinische Post

- FDP gegen Aus von Verbrennungsmotoren, Zeitungen der Funke Mediengruppe

