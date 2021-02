----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Nach zwei schwächeren Tagen könnte sich der Dax am Donnerstag zunächst wieder etwas fangen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn leicht im Plus auf 13 930 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Dax bei 14 169 Punkten einen Rekordstand erreicht, Anschlussgewinne blieben jedoch aus. Die Anleger beschäftigt weiter der Zinsanstieg für Anleihen bei gleichzeitig weniger attraktivem Bewertungsniveau an den Aktienmärkten, erklärte Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi. Gleichzeitig bessere sich aber die Pandemie-Lage weiter und es herrsche Optimismus auf ein Ende der Lockdown-Massnahmen. Im Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed gab es zudem keinen Hinweis auf eine baldige Änderung der lockeren Geldpolitik.

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ IM MINUS - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch im Gegensatz zu seinen New Yorker Indexkollegen einen erneuten Rekord aufgestellt. Das Kursbarometer der Wall Street mauserte sich nach schwachem Start zum Gewinner und schaffte im Tageshoch mit 31 643 Punkten eine Bestmarke. Letztlich ging er nur knapp unter dieser aus dem Handel. Der Schlussstand von 31 613,02 Punkten bedeutete ein Plus von 0,29 Prozent. Dem Leitindex half es auf die Beine, dass Starinvestor Warren Buffett ein Stück weit umgeschichtet hat von Apple-Aktien in Standardwerte. Dies bremste umgekehrt das Interesse der Anleger an den Technologiewerten. Der von diesen geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,54 Prozent auf 13 699,71 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,03 Prozent tiefer bei 3931,33 Zählern. Beide Indizes konnten so ihre Rekordrally im Gegensatz zum Dow nicht fortsetzen.

ASIEN: - VERLUSTE - An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Donnerstag grösstenteils bergab gegangen. So büsste büsste der japanische Leitindex Nikkei 225 0,19 Prozent auf 30236 Punkte ein. In China gaben die Festlandsbörsen am ersten Handelstag nach einigen Feiertagen rund um das Neujahrsfest ebenfalls nach. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büsste knapp ein Prozent ein. In Hongkong gab der dortige Leitindex Hang Seng zuletzt etwas mehr als ein Prozent ein.

DAX 13909,27 -1,10% XDAX 13954,62 -0,71% EuroSTOXX 50 3699,85 -0,71% Stoxx50 3227,95 -0,44% DJIA 31613,02 0,29% S&P 500 3931,33 -0,03% NASDAQ 100 13699,71 -0,54%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 175,07 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2044 0,01% USD/Yen 105,86 0% Euro/Yen 127,50 0,01%

ROHÖL:

Brent 65,10 +0,76 USD WTI 61,70 +0,56 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis Donnerstag 6.00 Uhr:

- Debatte um Astrazeneca-Impfstoff: Immunologe Carsten Watzl für dritte Nachimpfung, Augsburger Allgemeine

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt ruft medizinisches Personal zum Impfen mit Astra-Zeneca auf, Neue Osnabrücker Zeitung

- FDP-Fraktionsvize Michael Theurer: Merkel und Steinmeier sollten bald geimpft werden, Bild

- Ex-Kanzleramtschefs Ronald Pofalla (CDU): Russland wird auf Druck in Fall Nawalny reagieren, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis Mittwoch 23.45 Uhr:

- Volkswagen muss produktiver werden, Gespräch mit Konzernvorstand Oliver Blume, FAZ

- Für Generali ist Deutschland ein Schlüsselmarkt, Gespräch mit Generali-Deutschlandchef Giovanni Liverani, BöZ

- Studie: Grüner Wasserstoff in einigen Weltregionen 2030 konkurrenzfähig mit grauem Wasserstoff, HB

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) dringt auf die baldige Einführung einer gesetzlich geregelten Familienzeit für Spitzenmanager, HB

- Die Coronakrise hinterlässt ihre Spuren in der Wirtschaft und in den Bilanzen der Banken. Wie die negativen Auswirkungen steigender Kreditausfälle abgemildert werden können, Gastbeitrag von Ex-Bundesbankvorstand Andreas Dombret, HB

- "Wir können uns kein Business as usual erlauben", Gespräch mit designierter WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala, HB

- Portugiesische EU-Ratspräsidentschaft unternimmt neuen Anlauf für Finanztransaktionssteuer, FAZ

bis Mittwoch 21.00 Uhr:

- Daimler-Chef rechnet mit höherem E-Auto-Absatz, Gespräch mit Ola Källenius, HB

- Vorstandsmitglied und Digitalchefin Sabina Jeschke verlässt die Deutsche Bahn, HB

- Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer hält eine mögliche Verzögerung des für Juli geplanten Produktionsstart im Werk des US-Elektroautobauers Tesla in Brandenburg für unproblematisch, HB

- Die Gewerkschaft IG Metall sieht die rückläufige Nominallohnentwicklung mit Sorge und ruft zu Tariferhöhungen auf, Gespräch mit Jörg Hofmann, Funke

- Klimaschutz: Trotz geringer elektrischer Reichweite von nur 53 Kilometern förderte der Staat Plug-In-Hybride mit über 400 Millionen Euro, Rheinische Post

- EU will Finanztransaktionssteuern aus Frankreich und Italien kombinieren, HB

- Kommunen warnen vor falschen Hoffnungen in Corona-Schnelltests, Funke

- Bundessteuerberaterkammer kritisiert neue Überbrückungshilfen und fordert Auszahlung ohne Prüfung, Welt

- DGB lehnt Ausweitung der versicherungsfreien Beschäftigung von ausländischen Saisonkräften ab, Funke

- Neuer Plan der Bundesregierung: Corona-Impfung ab April beim Hausarzt, Business Insider

- Amtsärzte: Kostenlose Schnelltests alleine bringen für die Pandemie-Bekämpfung nichts, Funke

- Bundeswirtschaftsministerium übt weiter Kritik am geplanten Lieferkettengesetz, HB

- Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung sieht wegen Debatte um Astra-Zeneca Impf-Zeitplan der Bundesregierung gefährdet, HB

- Apotheker rechnen mit steigenden Corona-Zahlen durch mehr Testungen, die Mutationen - und den Pollenflug, Rheinische Post

- Sigmar Gabriel weist Kritik an Nord Stream 2 zurück, Welt

cf/

(AWP)