----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Der Dax dürfte sich am Mittwoch zunächst etwas weiter von seinem neuen Rekordhoch bei 14 601 Punkten entfernen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 14 535 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax auf seine Rekordserie aus der Vorwoche noch rund 6 Punkte aufgesattelt, bevor die Gewinne etwas zusammenschmolzen. Börsianer halten den Motor kurzfristig für etwas überhitzt. An der Wall Street gelang dem Dow Jones Industrial zunächst keine weitere Bestmarke.

USA: - SCHWUNG LÄSST NACH - An der Wall Street haben die Technologie-Indizes am Dienstag ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Allerdings liess der Schwung zum Handelsschluss hin merklich nach. Der marktbreite S&P 500 hatte zwar im Verlauf den Sprung auf einen Höchststand geschafft, schloss aber ebenso wie der US-Leitindex Dow Jones Industrial leicht im Minus. Vor der Sitzung der US-Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch hielten sich die Anleger insgesamt eher zurück.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Kursgewinnen mit 0,02 Prozent minimal schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 0,34 Prozent. Der Hongkonger Hang-Seng-Index büsste hingegen 0,14 Prozent ein. Auch an den US-Aktienmärkte hatte nach den jüngsten Gewinnen der Schwung nachgelassen.

DAX 14557,58 0,66% XDAX 14574,81 0,50% EuroSTOXX 50 3850,96 0,55% Stoxx50 3289,49 0,85% DJIA 32825,95 -0,39% S&P 500 3962,71 -0,16% NASDAQ 100 13152,28 0,53%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,69 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1900 -0,02% USD/Yen 109,1685 0,16% Euro/Yen 129,9125 0,14%

ROHÖL:

Brent 68,75 0,36 USD WTI 65,21 0,41 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK): Mehr Menschen als Pflegeunterstützungskräfte ausbilden, Rheinische Post

- EZB-Direktorin Isabel Schnabel: Starker wirtschaftlicher Erholung im zweiten Halbjahr möglich, Interview, Les Echos

- Der italienische Versicherer Generali könnte eine rund zwei Milliarden Euro teure Übernahme in Russland erwägen, Sole

- Mit Vorschlägen zu einer milliardenschweren Investitionsoffensive ziehen die Grünen in den Bundestagswahlkampf, HB

- Die Union im Bund verliert an Zustimmung: CDU/CSU sinkt um vier Prozentpunkte auf 29 Prozent, Grüne verbessern sich um drei Prozentpunkte auf 21 Prozent, RTL

- Bundesvorsitzende des Virchowbundes, Dirk Heinrich plädiert, den Impfstoff gegen das Coronavirus von Astrazeneca nur noch an Ältere zu verimpfen, Biontech soll für Jüngere genutzt werden, Tagesspiegel

- FDP-Vize Wolfgang Kubicki fordert von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Entlassung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Wirtschaftsminister Altmaier (CDU), Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU): Keine Kürzung beim Wehretat trotz Corona-Kosten, Interview, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten

- JU-Chef Tilman Kuban warnt: Union hat "kein Abo auf das Kanzleramt", Zeitungen der Funke Mediengruppe, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Nachrichten

- Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Armin Laschet fordert mehr Tempo beim Impfen, ARD

bis 05.00 Uhr:

- Der Vizevorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Matthias Miersch, hat dem Koalitionspartner Union politisches Versagen bei Verbesserungen für den Klimaschutz vorgeworfen, Rheinische Post

- Der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) hat für eine stärkere Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Klima- und Umweltpolitik plädiert, Rheinische Post

- Die Bundesvorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal, hat Bundesgesundheitsminister Spahn schwere Fehler in der Impfkampagne und im Umgang mit dem Astrazeneca-Impfstopp vorgeworfen, Rheinische Post

- Gesundheitsminister der Länder vertrauen weiter auf AstraZeneca-Impfstoff, Bild

bis 23.45 Uhr:

- CDU-Gesundheitspolitiker drängt auf sparsameren Einsatz von Impfstoffen, HB

- Kai Ostermann, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen: Mit Leasing besser durch die Krise, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Aussetzung von Astrazeneca-Impfstoff: Kassenärzte warnen vor Verzögerungen bei Impfungen in Praxen, HB

- Das Bundesbildungsministerium stellt für die Förderung der dualen Ausbildung 2021 und 2022 insgesamt 700 Millionen bereit, HB

- Europäischer Impfpass soll auch Infektionen und Tests speichern, HB

- Hackerangriff auf Paul-Ehrlich-Institut alarmiert Datenschützer, HB

- Allianz für Ausbildung: IG Metall fordert Ausbildungsgarantie, HB

- Experte fordert Fortsetzen des Impfens mit Astrazeneca auf freiwilliger Basis, Welt

/jha/

(AWP)