AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Steigende Rohstoffpreise und damit einhergehend die Furcht vor Inflation belasten am Dienstag den Dax deutlich. Auch weltweit gingen die Aktienmärkte deshalb auf Talfahrt, US-Technologiewerte an der Nasdaq kamen besonders unter die Räder ebenso wie Aktien in Japan. Den deutschen Leitindex taxierte der Broker IG knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,29 Prozent tiefer auf 15 202 Punkte, womit sich der Dax von seinem Rekordhoch bei etwas über 15 500 Punkten weiter entfernt.

USA: - KURSVERLUSTE - Im Sog massiver Verluste von Technologiewerten haben die US-Aktienmärkte am Montag an Boden verloren. Steigende Rohstoffpreise hätten Sorgen geschürt, dass die Inflation das Wachstum in der grössten Volkswirtschaft der Welt zum Erliegen bringen und die jüngste Rekordrally an den Börsen zunichte machen könnte, hiess es aus dem Handel. Der Dow Jones Industrial kletterte im frühen Handel erstmals über die vielbeachtete Marke von 35 000 Punkten und erreichte den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch, bröckelte jedoch bald darauf wieder ab. Im späten Handelsverlauf beschleunigte sich die Talfahrt und liess den US-Leitindex 0,10 Prozent im Minus schliessen bei 34 742,82 Punkten.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag deutlich schwächer tendiert. Inflationsängste belasteten auch dort insbesondere Technologieaktien. In Tokio sackte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um mehr als drei Prozent ab. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büsste 0,05 Prozent ein. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index zuletzt um mehr als zwei Prozent nach.

DAX 15400,41 0% XDAX 15312,70 -0,64% EuroSTOXX 50 4023,35 -0,27% Stoxx50 3448,07 0,12% DJIA 34742,82 -0,10% S&P 500 4188,43 -1,04% NASDAQ 100 13359,08 -2,63%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,15 0%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2142 0,11% USD/Yen 108,8270 0,02% Euro/Yen 132,1425 0,12%

ROHÖL:

Brent 67,76 -0,56 USD WTI 64,40 -0,52 USD

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- Steuerschätzung: Bund rechnet mit 18 Milliarden Euro Mehreinnahmen, HB

- Computerhersteller: Dell warnt vor jahrelangem Chipmangel, Gespräch mit Gründer und Chef Michael Dell, HB

- Die Hamburg Commercial Bank erwartet im laufenden Jahr dank guter Geschäfte mit Immobilien und Schiffen deutlich mehr Gewinn, Gespräch mit Vorstandschef Stefan Ermisch, HB

- EZB-Direktorin Isabel Schnabel: Inflation in Deutschland könnte deutlich steigen, RTL/ntv

- Zuwachs an Pflegekräften in Kliniken: 18 500 mehr als vor Corona, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Unionsfraktionsvize Andreas Jung fordert Turbo-Paket für Klimaschutz und dringt dringt auf konkrete Massnahmen noch in dieser Legislaturperiode/"Schritte bei CO2-Bepreisung müssten grösser werden", Gespräch, Neue Osnabrücker Zeitung

- Sozialverband warnt: Mitte der Gesellschaft rutscht in Armut ab, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bund zahlt halbe Milliarde Euro Förderung für Hybrid-Autos, Neue Osnabrücker Zeitung

- Das Brandenburger Landesamt für Umwelt beklagt zu hohe Belastungen durch die Aufsicht des US-Autobauers Tesla in Grünheide und fordert vom übergeordneten Umweltministerium mehr Stellen, Business Insider, Frontal 21

bis 23.45 Uhr:

- "Charme liegt in der Beständigkeit", Gespräch mit Pfandbriefbank-Chef Andreas Arndt, BöZ

- "Wir sollten den Wert der Pflanze zu schätzen lernen", Gespräch mit Sanity Group-Gründer Finn Age Hänsel, BöZ

- Frankreichs Premier Jean Castex: Sind dabei, Corona-Krise dauerhaft zu überwinden, Le Parisien

bis 21.00 Uhr:

- EMA-Chefin Emer Cooke erteilt der Forderung nach einer Freigabe der Patente für Impfstoffe eine Absage, HB

- Vorstandswechsel im Verband der Finanzinvestoren, FAZ

- Psychologe Stephan Grünewald glaubt, dass die Gesellschaft einige Zeit brauchen wird, um sich nach der Pandemie wieder an Zustände und menschliche Nähe zu gewöhnen, Watson

- Corona-Öffnungen: Dehoga setzt Bund und Ländern Ultimatum bis 17. Mai, Rheinische Post

- Reisewirtschaft fordert schnelles Öffnungskonzept, Rheinische Post

- Hausärzte und Apotheker begrüssen Freigabe von Johnson&Johnson-Impfstoff, Rheinische Post

- "Wir werden einen Teil des Gewinns neu verteilen", Gespräch mit OECD-Abteilungsleiter Achim Pross, FAZ

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat Lockerungen im Schulbetrieb in Aussicht gestellt, hält Familienurlaub im Sommer für möglich, hat die Erforschung neuer Technologien gefordert, um den sogenannten CO2-Entzug aus der Atmosphäre voranzutreiben und will in neuer Bundesregierung als Bildungsministerin weitermachen, Rheinische Post

- Kritik an anhaltenden Schulschliessungen trotz sinkender Inzidenzwerte, Bild

- Umfrage: Grünen-Höhenflug im Bund gestoppt, Bild

- Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, warnt angesichts des Holzmangels eindringlich vor einer prekären Lage seiner Branche, Bild

