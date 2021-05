----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Mittwoch auf seinen Vortagesrekord zusteuern. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund ein halbes Prozent im Plus auf 15 540 Punkte. Von der Wall Street kommt nach ruhigem Handel kaum Rückenwind. Die Anleger in Japan und China störte dies am Morgen jedoch nicht und es gab leichte Gewinne. Tags zuvor hatte sich der Dax zunächst schwungvoll aus dem Pfingstwochenende zurückgemeldet und schnell einen Höchststand von 15 568 Punkten erreicht. Es fehlten dann jedoch die Anschlusskäufe und letztlich schmolzen die Kursgewinne sogar grossteils zusammen. Nun nehmen die Bullen noch einmal einen Anlauf, um einen Fehlausbruch an der Hürde von 15 500 Punkte zu vermeiden. Bereits zweimal, Mitte April und in der Vorwoche, war der Dax hier nicht weitergekommen.

USA: - KRAFTLOS - Das Thema Inflation hat die Anleger am US-Aktienmarkt am Dienstag weiter beschäftigt. Die Stimmung pendelte zwischen Zuversicht nach den jüngsten Aussagen von US-Notenbankern und Skepsis angesichts aktueller Konjunkturdaten. Die Gewinne zum Handelsauftakt bröckelten bei den wichtigen Indizes mehrheitlich komplett ab. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit minus 0,24 Prozent auf 34 312,46 Punkte letztlich knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,21 Prozent auf 4188,13 Zähler nach. Der Nasdaq 100 hielt sich indes mit 0,12 Prozent im Plus bei 13 657,73 Zählern.

ASIEN: - STABIL - Die Börsen Asiens haben am Dienstag überwiegend moderat zugelegt. Die Anleger setzen weiterhin darauf, dass der aktuelle Inflationsanstieg nur vorübergehend ist und die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel daher nicht zu sehr und zu schnell anzieht. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,3 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen war kaum verändert und in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um 0,9 Prozent nach oben. In Südkorea hielt sich der Kospi knapp in der Gewinnzone, während es in Australien ein klein wenig nach unten ging.

DAX 15465,09 +0,18% XDAX 15479,94 +0,17% EuroSTOXX 50 4036,04 +0,01% Stoxx50 3443,15 -0,18% DJIA 34312,46 -0,24% S&P 500 4188,13 -0,21% NASDAQ 100 13657,73 +0,12%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,80 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2261 +0,08% USD/Yen 108,77 +0,00% Euro/Yen 133,35 +0,07% Bitcoin in USD 39400 +2,61%

ROHÖL:

Brent 68,62 -0,03 USD WTI 65,94 -0,13 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Die FDP im Bundestag will zügig das Lkw-Überholverbot für grosse Wohnmobile kippen und mehr Parkmöglichkeiten für Camper an Autobahnen schaffen, Interview mit dem verkehrspolitischen Sprecher der Liberalen, Oliver Luksic, Saarbrücker Zeitung

- DIW-Chef Marcel Fratzscher warnt: "Wirtschaft könnte 2022 wieder in ein tiefes Loch fallen" - Forderung nach Programm für Zukunftsinvestitionen und Bildungsoffensive, Neue Osnabrücker Zeitung

- "Der Wert einer zu erreichenden Inzidenz von 20 ist eine gegriffene Zahl, die für neue Verunsicherung sorgen könnte", Gespräch mit Landkreistagspräsident Reinhard Sager, Neue Osnabrücker Zeitung

- "Ich hoffe auf eine totale Isolation des Regimes", Interview mit der weissrussischen Oppositionellen Swetlana Tichanowskaja, Welt

bis 23.45 Uhr:

- "Gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich sinnvoll", Gespräch mit Vonovia-Chef Rolf Buch zur geplanten Übernahme der Deutsche Wohnen, BöZ

- Mazars angelt neue Prüfungsmandate, Gespräch mit Deutschland-Chef Christoph Regierer, BöZ

- "Der Silberpreis könnte auf 50 Dollar steigen", Gespräch mit Ned Naylor-Leyland, Marktstratege bei Jupiter Asset Management, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Der Deal kommt", Gespräch mit Vonovia-Chef Rolf Buch und Deutsche Wohnen-Chef Michael Zahn, HB

- Schweizer Quantum-Gruppe bietet für VW-Tochter Lamborghini 7,5 Milliarden Euro, Automobilwoche

- Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) fordert ein "Mietenmoratorium", HB

- Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Ulrich Kelber, hat eine Zwischenlösung für den transatlantischen Datentransfer von Unternehmen angekündigt, HB

- Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung: Zurückhalten von Biontech für Schüler wirft Impfkampagne zurück, Interview mit Institutschef Dominik Stillfried, HB

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen, hat eine Beteiligung Russlands an der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine in Belarus nicht ausgeschlossen und sich für weitere Strafaktionen der EU gegen das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko ausgesprochen, Rheinische Post

- Kurz vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern hat Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) eine schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht an den deutschen Schulen angemahnt, Rheinische Post

- "Die Digitalisierung kommt zu kurz", Gespräch mit Datavard-Chef Gregor Stöckler über das Potenzial von Daten bei Unternehmenskäufen, HB

- Wie die Union beim Klimaschutz punkten kann, Gastbeitrag von CDU Hamburg-Chef Christoph Ploss und Historiker Andreas Röder, HB

- Kinderärzte warnen vor Impfungen in Schulen und indirekter Impfpflicht, Rheinische Post

- Umfrage: Union baut Vorsprung vor Grünen aus, Bild

- CDU-Wirtschaftsrat kritisiert "Überregulierung" durch Corona-Massnahmen, Bild

