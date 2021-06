----------

DEUTSCHLAND: - REKORD IN REICHWEITE - Zum Wochenstart könnte der Dax wieder eine Bestmarke erreichen. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,18 Prozent auf 15 721 Punkte. Die Sorgen vor Inflation und damit vor steigenden Leitzinsen hatten schon in der vergangenen Woche merklich nachgelassen und die Märkte nicht mehr belastet. Der Dax hatte sich am Freitag nach zunächst zähem Verlauf wieder mit in der Spitze fast 15 704 Punkten an sein Rekordhoch vor einer Woche bei 15 732 Punkten herangetastet. Die Europäische Zentralbank (EZB ) bleibt vorerst bei ihrer extrem expansiven Geldpolitik. Und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass auch die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch an ihrer extrem lockeren Haltung zunächst nichts ändert - trotz konjunktureller Erholung und steigender Inflation.

USA: - DOW MIT MINIMALEN KURSGEWINNEN - Kurz vor dem Wochenende sind die US-Aktienmärkte in Lethargie verfallen. Auch überraschend gute Konjunkturdaten konnten die Investoren am Freitag nicht mehr aus der Reserve locken. Damit ging für den Dow Jones Industrial eine alles in allem eher triste Börsenwoche lustlos zu Ende. Der Leitindex schloss mit 0,04 Prozent im Plus bei 34 479,60 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte das Börsenbarometer ein Minus von 0,8 Prozent.

ASIEN: - JAPAN MIT KURSGEWINNEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind freundlich in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor Handelsende 0,60 Prozent im Plus. Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch prägte auch hier das Geschehen. In Hongkong und China blieben die Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

DAX 15693,27 0,78% XDAX 15717,79 0,85% EuroSTOXX 50 4126,70 0,75% Stoxx50 3541,36 0,63% DJIA 34479,60 0,04% S&P 500 4247,44 0,19% NASDAQ 100 13998,30 0,27%

bis 7.00 Uhr:

- Airbus muss an der Struktur arbeiten, um wettbewerbsfähig zu bleiben, Interview mit Verwaltungsratschef Rene Obermann, Les Echos

- Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, und FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus, fordern Ende der Impfzentren; SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach widerspricht, Augsburger Allgemeine

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Maskenpflicht draussen kann grundsätzlich entfallen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung: Teilhabe Behinderter hat in Krise gelitten, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Bundestagsparteien werden immer reicher: 618 Millionen Euro Reinvermögen, Bild

- CSU und SPD dämpfen die Hoffnungen auf ein rasches Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Raum, Bild live

- CSU-Generalsekretär Markus Blume gibt eine Garantie dafür ab, dass es mit der Union nach der Bundestagswahl keine Steuererhöhungen geben wird, Interview, Bild live

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: "Benzinpreis-Forderungen der Grünen machen den Menschen im ländlichen Raum Angst", Bild live

- Mehr als ein Viertel der mittelständischen Unternehmen hierzulande planen mit mehr Beschäftigten, Studie, HB

- Das in fünf Bundesländern (NRW, BW, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) operierende Nahverkehrsunternehmen Abellio Deutschand steckt in finanziellen Schwierigkeiten, Neue Ruhr Zeitung, Neue Rhein Zeitung

- Der neue Eon-Chef Leonhard Birnbaum fordert staatliche Entlastungen für Grünstrom, Interview, WAZ

- Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) verlangt, dass soziale Netzwerke die wahre Identität ihrer Nutzer künftig speichern - um Hass, Hetze und Gewaltaufrufe im Internet besser verfolgen zu können, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba fordert klare Worte des US-Präsidenten Joe Biden, Interview, Welt

bis 21.00 Uhr:

- Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): "Wir unterstützen die Investitionen massiv", HB

- Chef des Airbus-Boards Rene Obermann: "Erwarten allmähliche Erholung in den nächsten zwei bis drei Jahren", HB

- Morningstar-Analyst Rajiv Bhatia: Aktie des Indexanbieters MSCI ist zu teuer, HB

- Ex-Grünen-Umweltminister Jürgen Trittin hat ein Linksbündnis von Grünen, SPD und Linkspartei nach der Bundestagswahl ausdrücklich nicht ausgeschlossen, Rheinische Post

- Österreich will in der EU eine "Allianz der Verantwortung" für strenge Fiskalregeln bilden, Welt

- Cannabis-Start-up Cantourage will an die Börse, FAZ

- Rituals-Chef Raymond Cloosterman: "Nicht alles im Leben muss funktional sein", FAZ

