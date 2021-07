----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Auch zu Beginn der neuen Woche zeichnet sich für den Dax zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn wenige Punkte tiefer auf 15 645 Punkte. Seit dem leichten Rückschlag vom Rekordhoch Mitte Juni bei 15 802 Punkten pendelt der Dax richtungslos um seine 21-Tage-Linie. Das Barometer für den kurzfristigen Trend steht aktuell bei 15 622 Punkten. Dabei gab der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag eigentlich eine gute Vorlage. Die Marktstrategen der Credit Suisse sprachen nach den Jobdaten vom für den Aktienmarkt idealen "Goldlöckchen"-Szenario: Die Erholung der US-Wirtschaft bleibe stark, sei aber auch nicht so dynamisch, um die US-Notenbank in Handlungszwang für eine straffere Geldpolitik zu zwingen, hiess es. In den USA wird nach dem Unabhängigkeitstags-Feiertag am Sonntag am heutigen Montag nicht gehandelt.

USA: - GEWINNE - Angesichts einer starken Arbeitsmarkterholung in den Vereinigten Staaten haben die US-Börsen am Freitag Höchststände erklommen. Zudem gingen im Mai im Vergleich zum April bei der Industrie etwas mehr Aufträge ein als erwartet. Das verhalf dem marktbreiten S&P 500 als auch den technologielastigen Nasdaq-Indizes zu neuen Bestmarken. Der Dow Jones Industrial hinkte zwar weiter hinterher, holt aber zunehmend auf. Der Dow ging letztlich mit einem Plus von 0,44 Prozent auf 34 786,35 Punkte aus dem Handel. Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,75 Prozent auf 4352,34 Punkte vor. Der Technologieindex Nasdaq 100 stieg am Freitag um 1,15 Prozent auf 14 727,63 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens haben sich Montag zurückgehalten. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, fiel zuletzt um 0,24 Prozent und der Hang Seng in Hongkong sank um 0,49 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste zuletzt um 0,54 Prozent ein.

DAX 15650,09 0,30% XDAX 15667,25 0,28% EuroSTOXX 50 4084,31 0,13% Stoxx50 3535,17 0,21% DJIA 34786,35 0,44% S&P 500 4352,34 0,75% NASDAQ 100 14727,63 1,15%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 173,12 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1856 -0,07% USD/Yen 111,14 0,10% Euro/Yen 131,77 0,03%

ROHÖL:

Brent 76,07 -0,10 USD WTI 75,07 -0,09 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.50 Uhr:

- Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, für baldiges Ende der Corona-Massnahmen für Geimpfte, Bild

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch und Marco Buschmann, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, fordern Aufklärung von Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu Wahlkampfhilfe, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- SPD-Chefin Saskia Esken: Brauchen dringend Impfstoff für Kinder, Rheinische Post

- Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) und Kolleginnen aus Spanien und Schweden, Arancha González Laya und Ann Linde, fordern: Atomare Abrüstung voranbringen, Rheinische Post

- CDU-Chef Armin Laschet gegen Tempolimit 130 - 'unlogisch', Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Wirtschaft schlägt wegen langwieriger Planungsverfahren Alarm, HB

- Breiter Widerstand gegen Vorschlag, Impfschwänzer mit Geldbussen zu belegen, Welt

- Negativzinsen kosten Rentenkasse 106 Millionen Euro, Bild

bis 20.30 Uhr:

- "Facebook ist auch eine lernende Organisation", Gespräch mit Leiterin Deutschland und Zentraleuropa Angelika Gifford, FAZ

- "Das müssen Sie Investoren wie Tesla erst mal vermitteln", Gespräch mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) über die Verzögerungen beim Bau der Tesla-Fabrik und die Kritik an der deutschen Bürokratie, HB

- EU-Industriekommissar: EU soll Ausbau von Ladesäulen anweisen, Gespräch mit Thierry Breton, Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten

- "Die Leute sind weg und kommen nicht zurück", Gespräch mit Block House-Chef Stephan von Bülow, HB

- "Wer Probleme mit Autos hat, ist nichts für uns", Gespräch mit Brabus-Chef Constantin Buschmann, FAZ

- EU-Kommission wagt Vorstoss für Kerosinsteuer, FAZ

- Unternehmen fordern Aufhebung von US-Einreiseverbot, FAZ

- Rückreise aus Risikogebieten: Post musste fast 2 Millionen Einreisekarten für Gesundheitsbehörden einscannen, Rheinische Post

- Deutscher Städtetag: Für erfolgreiche Impfkampagne müssen Anstrengungen verstärkt werden, Rheinische Post

- CDU-Mittelstandsunion befürchtet gesellschaftliche Spaltung wegen Negativzinsen, Welt

