AKTIEN

DEUTSCHLAND: - AUF RICHTUNGSSUCHE - Nach dem schwächeren Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag zunächst auf der Stelle treten: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte tiefer auf 15 612 Punkte. An der Wall Street hatten die wichtigsten Indizes wie Dow Jones Industrial , S&P 500 und auch die Indizes der Tech-Börse Nasdaq mit kleinen Gewinnen weitere Rekorde erzielt. In Asien bleibt das Bild am Morgen derweil durchwachsen. Die Commerzbank-Experten sprechen von angespannter Ruhe in einer hektischen Woche - gespickt mit Daten, der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und vielen Quartalsberichten. Mehr als ein Drittel der im S&P 500 gelisteten Unternehmen legen in dieser Woche Ergebnisse vor.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben die neue Woche mit weiteren Rekordhochs eingeläutet. Unerwartet schwache US-Konjunkturdaten hielten die Gewinne am Montag jedoch in engen Grenzen. So waren die Verkäufe neuer Häuser im Juni um 6,6 Prozent gefallen und damit zum dritten Mal in Folge. Analysten hatten mit einem Anstieg um 3,5 Prozent gerechnet. Der Dow Jones Industrial erklomm eine weitere Höchstmarke bei 35 150 Punkten und schloss mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 35 144,31 Zählern. Auch der S&P 500 schwang sich zu einem weiteren Höchststand empor und gewann letztlich 0,24 Prozent auf 4422,32 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es ebenfalls auf ein Rekordhoch. Das technologielastige Marktbarometer endete 0,09 Prozent höher bei 15 125,95 Zählern.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Vortags hatten Chinas Börsen auf neue Sorgen vor staatlichen Eingriffen in den Privatsektor mit heftigen Kursverlusten reagiert, die sich nun teilweise fortsetzten. Der Hang Seng in Honkong fiel zuletzt um eineinhalb Prozent. Für den CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank um 0,7 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hingegen stieg um 0,6 Prozent.

DAX 15618,98 -0,32% XDAX 15629,47 -0,22% EuroSTOXX 50 4102,59 -0,16% Stoxx50 3548,12 -0,28% DJIA 35144,31 0,24% S&P 500 4422,30 0,24% NASDAQ 100 15125,95 0,09%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,89 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1802 0,00% USD/Yen 110,22 -0,15% Euro/Yen 130,08 -0,16%

ROHÖL:

Brent 74,87 +0,37 USD WTI 72,17 +0,26 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Stefan Kluge, Vorstandsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi): Weniger Intensiv-Patienten bei neuer Corona-Welle, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Britische Regierung prüft Lockerungen bei den Einschränkungen für Reisende aus der EU und den USA, FT

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD): Gastronomen können Angebote nur für Geimpfte machen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 23.45 Uhr:

- Vonovia schiesst neue Offerte nicht aus, Gespräch mit Firmenchef Rolf Buch, BöZ

- "Wir schauen uns aktiv nach Zukäufen um", Gespräch mit GFT-Chefin Marika Lulay, BöZ

- "Wollen ab dem zweiten Quartal 2022 börsenfähig sein", Gespräch mit Solarisbank-Chef Roland Folz und Aufsichtsratvorsitzendem Ramin Niroumand, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Vonovia/Deutsche Wohnen: Grossaktionärin Union Investment diente Aktien nicht zum Kauf an, Wiwo

- VW-Managerin Hiltrud Werner kämpft um ihre Aufgabe, Gespräch, FAZ

- Jessica Rosenthal, Bundesvorsitzende der SPD-Jugendorganisation Jusos, sieht ein Ziel des Wahlkampfs darin, eine Regierungsbeteiligung von CDU und CSU zu vermeiden, Watson

- Verfassungsrechtler stützen Braun bei Rechten für Geimpfte, Welt

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat zeitnahe Beratungen von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angemahnt und einen Strategiewechsel gefordert, Rheinische Post

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die Bundesländer davor gewarnt, nach den Sommerferien in den Schulen auf Masken, Tests und Quarantäne zu verzichten, Rheinische Post

- Veranstaltungsbranche fordert Impfpflicht für Besucher und Beschäftigte, Welt

- Nach Flutkatastrophe: Erftverband fordert schnelle Überprüfung der Hochwasserschutzmassnahmen, Rheinische Post

- Kritik von Opposition und SPD an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wegen Überforderung der Gesundheitsämter mit Einreiseanmeldungen, Welt

- Patientenschützer Eugen Brysch nennt Impfpflicht-Debatte brandgefährlich, Rheinische Post

- "Ich plädiere für ein Klimaschutzministerium", Gespräch mit BDEW-Präsidentin Marie-Luise Wolff, HB

- Bridgepoint umwirbt deutsche Mittelständler, Gespräch mit Deutschlandchef Carsten Kratz, HB

- ""Das kann noch im Desaster enden", Gespräch mit DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler über die Risiken nach der gescheiterten Deutsche-Wohnen-Übernahme, mögliche Konsequenzen für Anleger und die Rolle der Hedgefonds, HB

- Mehr Tempo für die Bildungsrepublik, Gastbeitrag von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), HB

- "Der Diversifizierung sind Grenzen gesetzt", Gespräch mit Handelsökonomin Dalia Marin über den Schutz von vor Lieferengpässen, FAZ

- Wir brauchen einen flächendeckenden Versicherungsschutz für Elementarrisiken, Gastbeitrag von Versicherungsexperten Andreas Richter und Jörg Schiller, FAZ

- Umfrage: Union und Grüne schwächeln/Zweier-Koalitionen unwahrscheinlicher, Bild

