AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RÜCKSCHLAG WEITET SICH AUS - Bei schwachen Vorgaben aus Hongkong und den USA weitet der Dax seinen Rückschlag zu Beginn der neuen Wochen aus: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag gut zwei Stunden vor dem Start 0,8 Prozent tiefer auf 15 368 Punkte. Er rutschte damit auf das tiefste Niveau seit Mitte Juli. Nach dem umfangreichen Indexumbau der Deutschen Börse enthält der Dax am Montag erstmals 40 Werte - mit Airbus als ein neues Schwergewicht. Der MDax wurde gleichzeitig auf 50 Werte verkleinert und wie auch im SDax gibt es viele neue Gesichter.

USA: - IM MINUS - Am letzten Handelstag der Woche haben an den US-Börsen Kursverluste das Bild bestimmt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Freitag um 0,48 Prozent nach auf 34 584,88 Punkte. Auf Wochensicht steht für den Dow damit ein leichter Verlust zu Buche. Im Verlauf der Woche pendelte der Index unter 35 000 Zählern auf und ab. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,91 Prozent auf 4432,99 Zähler. Der Nasdaq 100 fiel weiter ab mit minus 1,18 Prozent auf 15 333,47 Punkte. Es war der grösste Tagesverlust des Index seit dem Mai.

ASIEN: - HOHE VERLUSTE IN HONGKONG; FEIERTAG IN CHINA UND JAPAN - In Asien wird an den Börsen in China, Japan und Südkorea wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Gehandelt wurde dagegen in Hongkong und dort ging es kräftig nach unten. Dort belastete die sich zuspitzende Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Der Hang-Seng-Index büsste zuletzt 3,74 Prozent auf 23 987 Punkte ein und fiel damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2020. Nach der anhaltenden Talfahrt in den vergangenen Tagen und Wochen brach die Evergrande-Aktie weiter ein. Zuletzt büsste sie rund 125 Prozent ein und baute damit das Minus im laufenden Jahr auf rund xx Prozent aus.

DAX 15490,17 -1,03% XDAX 15483,21 -1,41% EuroSTOXX 50 4130,84 -0,94% Stoxx50 3521,62 -0,87% DJIA 34584,88 -0,48% S&P 500 4432,99 -0,91% NASDAQ 100 15333,47 -1,18%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,22 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1716 -0,08% USD/Yen 109,90 -0,07% Euro/Yen 128,76 -0,16%

ROHÖL:

Brent 74,81 -0,53 USD WTI 71,38 -0,59 USD

PRESSESCHAU

bis Montag, 6.45 Uhr:

- Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) rät Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU), auch eine dann eine Koalitionsbildung anzustreben, falls die Union hinter der SPD landet, Interview, Welt

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet Anfang 2022 mit Corona-Impfstoff für Unter-12-Jährige, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Breites Bündnis fordert raschen Pflegegipfel nach Bundestagswahl, Augsburger Allgemeine

- Thomas Bareiss (CDU), Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, hält Après-Ski in Wintersaison für möglich, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- "Bezahle mit Geld statt mit deinen Daten" fordert Max-Planck-Forscher Gerd Gigerenzer beim Surfen im Internet, Interview, Welt

- Sollte nach der Bundestagswahl eine Rot-Grün-Rot-Regierung die Verantwortung übernehmen, rechnet der Präsident des Verbandes der Familienunternehmen, Reinhold von Eben-Worlée mit dramatischen Folgen, Interview, Welt

- Der französische Cloud-Provider OVHCloud will Insidern zufolge an diesem Montag einen Börsengang mit einer Bewertung von mehr als 4,7 Milliarden US-Dollar angehen, WSJ

- Die Investmentfirmen Tiedemann und Alvarium sollen Kreisen zufolge kurz vor einer Fusion stehen und dann an die Börse gehen wollen, WSJ

- "Alle Manipulation (...) wurden im Namen von Frau Georgiewa unternommen", sagt Wirtschaftsnobelpreisträger und Ex-Chefökonom der Weltbank, Paul Romer, Interview, FAZ

bis Montag, 2.00 Uhr:

- Geldwäsche-Ermittlungen: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt attackiert Finanzpolitik von Olaf Scholz/ FDP-Generalsekretär Wissing wirft Scholz generelle Versäumnisse bei Geldwäsche-Bekämpfung vor, Rheinische Post

- CSU lehnt Juniorpartnerschaft für Union in Bundesregierung ab, Rheinische Post

- Mehrheit hält Rennen ums Kanzleramt noch nicht für entschieden, Bild

bis Sonntag 20.30 Uhr:

- Zoll-Spezialeinheit Financial Intelligence Unit (FIU) versagt in der Aufdeckung von Geldwäsche-Delikten, FAZ

- Strassen sind ein Zuschussgeschäft - Der Autoverkehr deckt nur 36 Prozent seiner Kosten, FAZ

- RWE langfristig gegen steigende CO2-Preise abgesichert, HB

- Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock: "Am liebsten würde ich mit der SPD regieren", HB

- Für Ford-Werk in Saarlouis wird es eng, HB

- Cerberus erwägt Kauf der Staatsbeteiligung an der Commerzbank, HB

- Deutschland liegt laut IW-Analyse als Industriestandort auf Platz vier. Unter der Grossen Koalition hat das Land aber in wichtigen Bereichen nachgelassen, HB

- Armin Laschet bedauert vorgezogenen Atomausstieg, RTL

- Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock spricht sich für einen deutlich schärferen Kurs gegenüber Russland und China aus, Welt

