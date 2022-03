----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Der Dax dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Tag der US-Leitzinsentscheidung starten. Vor allem die starke Erholung chinesischer Aktien, die zuletzt durch den Ukraine-Krieg wegen der Nähe der Regierung zu Russland sowie umfassender Corona-Lockdowns massiv unter Druck geraten waren, treibt den Dax wieder in Richtung 14 100 Punkte. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt bis zu 1,4 Prozent höher auf 14 117 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise bis auf 13 577 Punkte gefallen, bevor er die Verluste fast komplett ausgleichen konnte. Die US-Notenbank dürfte am Abend die Zinswende starten. Vor zwei Jahren hatte die Fed zu Beginn der Corona-Krise den Leitzins auf fast Null gesenkt. Zwischenzeitliche Spekulationen auf einen grossen Zinsschritt zum Auftakt seien wegen des Ukraine-Krieges vom Tisch, hiess es bei der Dekabank.

USA: - GEWINNE - Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag wieder deutlich zugelegt. Ein kräftiger Rückgang der Ölpreise habe gestützt, hiess es. Die Sorge der Börsianer, dass der hohe Ölpreis die Inflation weiter anfacht und die US-Notenbank Fed noch stärker in Zugzwang bringen könnte, sei dadurch wieder etwas gemildert worden. Von den Währungshütern wird am Mittwoch die erste Zinserhöhung seit 2018 erwartet. Der Dow Jones Industrial baute die Gewinne im Verlauf aus und schloss 1,82 Prozent höher bei 33 544,34 Punkten. Andere New Yorker Aktienbarometer entwickelten sich sogar noch schwungvoller: Der marktbreite S&P 500 stieg um 2,14 Prozent auf 4262,45 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 zog sogar um 3,16 Prozent auf 13 458,56 Punkte an. Er hatte am Vortag stark nachgegeben.

ASIEN: - CHINA STARK ERHOLT - Politische Signale einer Unterstützung des Aktienmarktes haben am Mittwoch eine Erholung die Börsen Chinas angetrieben. So berichtete die Nachrichtenagntur Xinhua, dass die Regierung den Aktienmarkt stabil halten wolle und auch Börsennotierungen chinesischer Firmen in Übersee unterstützen wolle. In den vergangenen Tagen waren insbesondere die Börsen Chinas wegen des Krieges in der Ukraine sowie wegen Sorgen vor den konjunkturellen Folgen umfangreicher Corona-Lockdowns in wichtigen Wirtschaftszentren eingebrochen. Zur Wochenmitte stieg nun der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um mehr als 4 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong schnellte um 7,6 Prozent nach oben. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 um 1,6 Prozent zu.

DAX 13917,27 -0,09% XDAX 13985,86 0,74% EuroSTOXX 50 3738,11 -0,08% Stoxx50 3518,01 -0,05% DJIA 33544,34 1,82% S&P 500 4262,45 2,14% NASDAQ 100 13458,56 3,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 161,34 -0,21%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0972 0,14% USD/Yen 118,32 0,02% Euro/Yen 129,82 0,16%

ROHÖL:

Brent 102,05 +2,14 USD WTI 98,03 +1,59 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Qin Gang, Chinas Botschafter in den USA: China unterstützt Russlands Krieg in Ukraine nicht, Gastbeitrag, Washington Post

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wirft Ampel-Koalition wegen der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes unmittelbar vor der Bund-Länder-Konferenz die Aufkündigung der Zusammenarbeit mit den Ländern vor, Augsburger Allgemeine

- Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen: Es gibt im Moment wenig Anlass, über umfangreiche Lockerungen zu reden, Passauer Neue Presse

- SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt: "Wir hätten uns die Möglichkeit für eine allgemeine Maskenpflicht im Basisschutz-Instrumentenkasten gewünscht", T-Online

- VdK-Präsidentin Verena Bentele fordert statt Tankzuschuss Gutscheine für Rentner und Menschen mit kleinen Einkommen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Joachim Herrmann (CSU), Bayerns Innenminister und Vorsitzender der Innenministerkonferenz, bezeichnet die schnelle Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine als "einen gemeinsamen nationalen als auch europäischen Kraftakt", Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Joachim Herrmann (CSU), Bayerns Innenminister und Vorsitzender der Innenministerkonferenz, geht davon aus, dass ein Teil der ukrainischen Kriegsflüchtlinge dauerhaft in Deutschland bleiben wird, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Gitta Connemann (CDU), Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), kritisiert den Einfluss russischer Staatskonzerne auf "existenzielle Energieinfrastruktur" in Deutschland, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Britischer Fussballclub Everton Football Club sucht nach Ausfall von Sponsoreinnahmen von Unternehmen, die mit dem russischen Milliardär Alisher Usmanov, neue Geldquellen, FT

bis 05.00 Uhr:

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat den Vorschlag eines Tankrabatts mit den ohnehin schon hohen Inflationsraten begründet: "Wir brauchen einen befristeten Krisenrabatt, der alle entlastet - Pendler, Familien und Gewerbetreibende", Welt

- Kurz vor der ersten Lesung des neuen Infektionsschutzgesetzes im Bundestag am Mittwoch kritisieren Ärztevertreter die geplanten neuen Massnahmen, Rheinische Post

- Der Deutsche Städtetag hat einen Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen sowie eine schnellere und abschliessende Einigung über die Verteilung der Geflüchteten aus der Ukraine auf die Bundesländer gefordert, Rheinische Post

- Das geplante zweite Energiepreis-Entlastungspaket der Bundesregierung soll nach Angaben von SPD-Chef Lars Klingbeil den sozialen Frieden sichern, Interview, Rheinische Post

- Impfpflicht wird laut Union im Bundestag scheitern, Bild

- Angesichts steigender Flüchtlingszahlen fordert die Union Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf, alle Flüchtlinge aus der Ukraine genau zu registrieren, Interview mit CSU-Generalsekretär Stephan Mayer (CSU), Bild

- Trotz deutlich steigender Flüchtlingszahlen schliesst Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stationäre Grenzkontrollen an der deutschen Grenze aus, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Die Kandidatin von US-Präsident Joe Biden für das Direktorium der US-Notenbank Fed, Sarah Bloom Raskin, hat ihre Bewerbung zurückgezogen, New Yorker

- Rekordgewinn für HSBC Deutschland, Interview mit Chef Nicolo Salsano, BöZ

- Die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP regiert seit 100 Tagen. Mit dem Krieg in der Ukraine steht die Amtszeit unter neuen Vorzeichen. Wie die Regierung die Lage meistert und wie anpassungsfähig die Parteien sind, analysiert Matthias Jung, Vorstand der Forschungsgruppe Wahlen, Interview, BöZ

- Unzufriedenheit bei SPD und Grünen mit Infektionsschutzgesetz, T-online

bis 21.00 Uhr:

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant angesichts der desaströsen Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), den Bundeszuschuss ab dem Jahr 2023 um fünf Milliarden Euro auf jährlich 19,5 Milliarden Euro zu erhöhen, Interview, HB

- Die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Doris Pfeiffer, sieht höhere Beiträge für gesetzlich Versicherte trotz des Gesetzes von Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) für stabilere Kassenfinanzen nicht abgewendet, Interview, HB

- Pfizer und Biontech wollen Notzulassung für zweiten Corona-Booster für Personen, die 65 sind oder älter, Washington Post

- Die ukrainische Regierung ist schwer enttäuscht über die Reise des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) nach Moskau. Interview mit dem ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk, Bild

- Entwurf zur Grundgesetz-Änderung: Bundeswehrkredite werden von der Schuldenregel ausgenommen, FAZ

- Markus Scholz, Professor für Infektionsforschung der Universität Leipzig, hält die Lockerungen im Änderungsvorschlag der Bundesregierung zum Infektionsschutzgesetz für verfrüht und spricht sich für eine Vertagung der geplanten Schritte aus, Watson

- Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hält den Unionsvorschlag einer Spritpreisbremse via Mehrwertsteuersenkung für rechtswidrig, Interview, TV-Sender Welt

- Grünen-Politiker Anton Hofreiter über Rohstoff-Embargo: "Ich persönlich halte einen Importstopp für richtig", Interview, Watson

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Darf keine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Nato und Russland geben", Welt

- Niedrigere Energiesteuern sind das Gebot der Stunde, Gastbeitrag von Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stif­tung Fami­li­en­un­ter­neh­men und Poli­tik, FAZ

