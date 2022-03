----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach der starken Erholung in der Vorwoche geht es für den Dax am Montag wohl zunächst wieder abwärts. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt 0,9 Prozent tiefer auf 14 285 Punkte. Zuletzt hatte sich der Dax vom im Zuge des Ukraine-Kriegs erreichten Tief seit November 2020 bei 12 438 Punkten wieder um bis zu 17 Prozent auf 14 553 Punkte erholt. Damit hatte er mehr als die Hälfte seines Rückschlags vom Rekordhoch bei 16 290 Punkten aufgeholt, bevor er zuletzt wieder etwas Federn liess. Die ukrainische Führung lehnte ein Ultimatum der russischen Truppen an die seit Wochen belagerte Stadt Mariupol ab, die Waffen niederzulegen und die Stadt zu verlassen. Laut dem Marktanalysten Jeffrey Halley vom Broker Oanda preisen die US-Märkte derweil ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland weiter als fast sicher ein.

USA: - GEWINNE - Zum Ende einer starken US-Börsenwoche sind am Freitag vor allem die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq nochmals kräftig gestiegen. Sie trotzten damit Hinweisen auf künftig noch stärker anziehende US-Zinsen und den weiterhin fehlenden Verhandlungsfortschritten zwischen Russland und der Ukraine. Auf den letzten Metern bauten die Indizes ihre Tagesgewinne noch aus, was auch mit dem grossen Verfallstag an den Börsen an diesem Freitag zu tun haben dürfte. Der Auswahlindex Nasdaq 100 schloss 2,14 Prozent höher bei 14 420,08 Punkten. Dagegen fielen die Gewinne der Standardwerte-Indizes bescheidener aus: Beim marktbreiten S&P 500 reichte es am Ende für ein Plus von 1,17 Prozent auf 4463,12 Punkte, während der Dow Jones Industrial etwas Zeit brauchte, um seine Verluste abzuschütteln. Zum Börsenschluss stand für den Leitindex ein Kursanstieg von 0,80 Prozent auf 34 754,93 Punkte zu Buche. Damit schaffte er ein Wochenplus von knapp fünfeinhalb Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA - Die wichtigsten Börsen Chinas sind nach ihrer jüngsten Erholung schwach in die neue gestartet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt um rund ein halbes Prozent. An der Börse in Hongkong büsste der Hang Seng Index gut ein Prozent ein. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

DAX 14413,09 0,17% XDAX 14461,62 0,72% EuroSTOXX 50 3902,44 0,44% Stoxx50 3667,22 0,87% DJIA 34754,93 0,80% S&P 500 4463,12 1,17% NASDAQ 100 14420,08 2,14%

RENTEN:

Bund-Future 161,04 -0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1039 -0,11% USD/Yen 119,28 0,11% Euro/Yen 131,67 0,00%

ROHÖL:

Brent 111,50 +3,57 USD WTI 108,29 +3,59 USD

bis 6.50 Uhr

- Chipausrüster ASML: Maschinen-Knappheit wird Expansionspläne der Chiphersteller in den nächsten zwei Jahren bremsen, Interview mit Unternehmenschef Peter Wennink, FT

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP): Werden Schocks durch Ukraine-Krise abfedern, Interview Augsburger Allgemeine

- Ampel-Koalition prüft Senkung der Energiesteuer auf Benzin, Bild

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Keine Leistungskürzungen trotz Krankenkassendefizit, Interview, Tagesspiegel

- Pentagon-Bericht kritisiert mangelnde Zuverlässigkeit des Kampfjets F-35 von Lockheed Martin, Welt

- Verteidigungsministerin Christina Lambrecht (SPD): Reden nicht öffentlich über Waffenlieferungen an Ukraine, ARD-Sendung Anne Will

- Einsatz russischer 'Kinschal'-Rakete besorgt deutsche Politiker, Welt

- Sicherheitsexperte Bruno Tertrais erwartet nicht, dass Putin weitere Länder in den Krieg hineinzieht, Interview, Welt

- CDU-Politiker Michael Brand dringt auf Sanktionen gegen Altkanzler Gerhard Schröder wegen dessen Russland-Verbindungen, Interview, Tagesspiegel

- Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), warnt vor Ackerflächenverbrauch durch mehr Solaranlagen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Oliver Krischer, kritisiert den Kohleausstieg um den Energiekonzern RWE, Interview, Radio Rur

- Schiffe mit Getreide aus ukrainischem Hafen verschwunden, Ukrajinska Prawda

- Russische Journalistin Marina Owssjannikowanach Protest im Live-TV: Es ist Putins Krieg, US-Sender ABC

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnt vor 'Kontrollverlust' durch hohe Flüchtlingszahlen, Rheinische Post

- Union rechnet mit weit mehr als einer Million Flüchtlingen, Interview mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, Bild

- Bundespolizeigewerkschaft: Zahl der Flüchtlinge "vielfach höher" als die registrierten 210 000 Ukrainer, Interview mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Manuel Ostermann, Bild TV

- Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP): Menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge ist ohne internationale Verteilung nicht sicherzustellen, Interview, Welt

- CSU fordert vom Bund Übernahme der Kosten der Kommunen für Unterbringung und Verpflegung der Kriegsflüchtlinge, Interview mit Generalsekretär Stephan Mayer, Bild TV

- Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) will aus der Ukraine geflüchtete Frauen gezielt unterstützen, Interview, Augsburger Allgemeine

- Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, appellierte an die Kommunen, die Situation der Jüngsten besonders zu berücksichtigen, Interview Rheinische Post

- FDP-Politikerin Linda Teuteberg befürchtet Probleme für die innere Sicherheit, wenn der Zustrom von Kriegsflüchtlingen nicht bald gründlicher erfasst wird, Bild TV

- GKV-Spitzenverband hält Impfpflicht für nicht umsetzbar, Bild

- US-Luftfahrtbehörden zählen mehr Kollisionswarnungen im US-Luftverkehr, WSJ

- Finanzinvestor Thoma Bravo will Softwareunternehmen Anaplan für 10,7 Milliarden US-Dollar kaufen, WSJ

bis 5.00 Uhr

- Wohlfahrtsverbände warnen vor Überforderung und verlangen unbürokratische Hilfe bei Unterbringung von Geflüchteten, Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider, Rheinische Post

- Trotz umfangreicher Angebote deutscher Rüstungskonzerne hat die Bundesregierung bisher keine fabrikneuen Waffen an die Ukraine geliefert, Welt

- Senf-Herstellern drohen Versorgungsprobleme durch den Ukraine-Krieg, da Russland und die Ukraine wichtige Senfkorn-Lieferanten sind, Interview mit Markus Weck, der Hauptgeschäftsführer von Kulinaria Deutschland, Welt

bis 20.30 Uhr

- Der EZB-Vizechef Luis de Guindos fordert die Politik auf, einen Beitrag zu leisten, um eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern, Interview, HB

- IG-Metall-Chef Jörg Hofmann für mehr Diversifizierung bei Energie und Rohstoffen, Interview, HB

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fordert einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen mit den USA, Interview, HB

- - Im Streit der Ampel-Koalition um Hilfen für die Bürger angesichts der hohen Energiepreise hält die FDP an Entlastungen für Autofahrer fest, Interview mit FDP-Fraktionschef Christian Dürr, Rheinische Post

- Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr hat Aussagen von SPD und Grünen zurückgewiesen, wonach die Ampel-Koalition doch keinen Tank-Rabatt zur Entlastung der Autofahrer einführen möchte, Interview, Bild

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat das Ende vieler Corona-Schutzvorgaben erneut verteidigt und die Länder zur Umsetzung der neuen Rechtsgrundlage aufgerufen, ARD Bericht aus Berlin

- Vor allem mit Blick auf China hält die Ifo-Handelsökonomin Lisandra Flach ein neues Handelsabkommen zwischen Europa und den USA für ökonomisch sinnvoll, Interview, HB

- Der Chipzulieferer AT&S aus Österreich ist "bis ins Jahr 2025, ja sogar 2026 ausverkauft" und kann keine neuen Aufträge mehr annehmen, Interview mit Vorstandschef Andreas Gerstenmayer, HB

- Der neue Entwurf des Justizministeriums für die virtuelle Hauptversammlung in Deutschland verabschiedet sich vom Kern der Aktionärsdemokratie, Gastbeitrag von Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, HB

- Virologin Sandra Ciesek warnt davor, in der Corona-Pandemie voreilig zur Normalität überzugehen, Interview, FAZ

- Um 2600 Hotels will der Hilton-Konzern in den nächsten Jahren wachsen, Interview mit Hilton-Kontinentaleuropa-Chef David Kelly, FAZ

