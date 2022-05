----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH HÄLT AN - Der Dax arbeitet am Mittwoch zunächst weiter an der Stabilisierung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 13 615 Punkte. Tags zuvor war der Dax sogar schon bis auf 13 719 Punkte gestiegen, bevor ihn am Nachmittag die Kräfte verliessen. Die Wall Street tut sich auf dem tiefsten Niveau seit über einem Jahr schwer, sich zu fangen. Am Nachmittag kommen aus den USA wichtige Inflationsdaten vom April - für die Experten der ING die "big story" des Tages, vor der es die Anleger vermutlich ruhig angehen lassen. Der Chefökonom der Niederländer für die USA geht dort nicht von schnell sinkender Inflation aus, was die Sorgen vor einem aggressiveren Kurs der US-Notenbank in der Zinswende wieder verstärken könne.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Auch nach einem sehr schwachen Wochenauftakt hat es am Dienstag am US-Aktienmarkt nur kurze Zeit für eine Erholung gereicht. Ging der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Plus von 1,6 Prozent in den Handel, so drehte er nur gut eine Stunde später wieder in rotes Terrain und fiel auf ein weiteres Tief seit März vergangenen Jahres. Zu sehr lasten steigende Zinsen und die Gefahr einer wirtschaftlichen Schrumpfung auf der Stimmung der Investoren. Zum Handelsende verlor der Dow 0,26 Prozent auf 32 160,74 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,25 Prozent höher bei 4001,05 Punkten. Der Nasdaq 100 erholte sich etwas mehr um 1,30 Prozent auf 12 345,86 Punkte. Allerdings war der technologielastige Index am Vortag unter die Räder geraten und auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 gefallen.

ASIEN: - CHINA IM PLUS; JAPAN UNEINHEITLICH - An den asiatischen Börsen hat sich die Erholung der chinesischen Börse fortgesetzt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland, stieg zuletzt rund zweieinhalb Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte der dortige Leitindex Hang Seng um zwei Prozent. In Japan war das Bild dagegen uneinheitlich. Dort legte der Leitindex Nikkei 225 leicht zu, während der breiter aufgestellte Topix kurz vor Handelsende 0,6 Prozent nachgab.

DAX 13534,74 1,15% XDAX 13564,38 1,28% EuroSTOXX 50 3554,80 0,79% Stoxx50 3508,47 0,72% DJIA 32160,74 -0,26% S&P 500 4001,05 0,25% NASDAQ 100 12345,86 1,3%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 152,67 -0,18%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0545 0,16% USD/Yen 130,33 -0,09% Euro/Yen 137,43 0,07%

ROHÖL:

Brent 104,66 +2,20 USD WTI 101,91 +2,15 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.00 Uhr:

- Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) will mehr Weizenanbau ermöglichen, EU-Regeln verschieben, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Scheitern der allgemeinen Impfpflicht enttäuschend, ARD-Talkshow Maischberger

- Klimaforscher Johan Rockström: WMO-Bericht bestätigt schlimmste Erwartungen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Pflegebeauftragte Claudia Moll fordert Pflegegeld-Erhöhung wegen steigender Preise, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Britischer Finanzinvestor CVC verschiebt Plan des eigenen Börsengangs wegen Marktturbulenzen bis mindestens Herbst, FT

- SPD-Chefin Saskia Esken für Neuausrichtung der sozialdemokratischen Russland-Politik, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes: Grenzen des Ehrenamtes bei Flüchtlingshilfe erreicht, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) warnt vor Abstrichen beim Klimaschutz wegen Ukraine-Krieg, Augsburger Allgemeine

- Der aktivistische Investor Bluebell Capital fordert französischen Baukonzern Saint-Gobain zur Konzentration auf Kerngeschäft auf. Vertriebssparten sollen verkauft werden, FT

bis 5.00 Uhr:

- Bundesfinanzministerium dämpft Hoffnungen bei Steuerschätzung: "Neue Spielräume erwarten wir nicht", Rheinische Post

- Der persönliche Wirtschaftsberater von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Ex-Wirtschaftsweisen-Chef Lars Feld, hält die Rückkehr zur Schuldenbremse im Jahr 2023 trotz des Ukraine-Kriegs für gut erreichbar, Interview, Rheinische Post

- Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, zweifelt an Rückkehr zur Schuldenbremse 2023, Interview, Rheinische Post

- Die von der Bundesregierung angekündigte Energiepreispauschale von 300 Euro brutto wird je nach Arbeitgeber erst im Oktober auf dem Konto sein, Welt

- Nach dem Kabinettsbeschluss zum LNG-Beschleunigungsgesetz hat das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) Kritik zurückgewiesen, wonach der Umwelt- und Naturschutz unter beschleunigten Bauverfahren leiden würde, Interview mit BMWK-Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne), Rheinische Post

- Neun-Euro-Ticket: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr erwartet bis zu drei Millionen neue Nutzer, Rheinische Post

- FDP will Gleichbehandlung von Studium und Ausbildung in NRW-Landesverfassung verankern, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Deutschland ist nach Ansicht des Kanzleramtschefs Wolfgang Schmidt (SPD) ohne seine Bündnispartner nicht verteidigungsfähig gegenüber Russland, Interview, Deutsche Welle

- CVC Capital schiebt Börsenpläne auf Herbst oder Anfang 2023, FT

- Die UBS hat für mehrere Marken mit dem Begriff "Key4" beim Markenregister Einträge vollzogen, Handelszeitung

- Der Leiter für Illiquid Debt der Meag, Thomas Bayerl, zu den Spezifika dieser Assetklasse und den Vorteilen für Investoren: "Kontrolle kommt vor Kauf", Interview, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Die EU-Schuldenregeln sollen höchstwahrscheinlich auch im kommenden Jahr wieder ausgesetzt werden, HB

- Neuen Verbrennerautos droht 2035 das endgültige Aus in Europa, HB

- Umfrage: Ein Viertel der Deutschen befürchtet finanzielle Schwierigkeiten wegen Energie-Nachzahlungen, Business Insider

- Grünen-Chef Omid Nouripour hat die Union in den Verhandlungen um das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen kritisiert, Interview, T-online

- Permira hat die Aussicht auf einen Börsengang seines milliardenschweren Chemieunternehmens CABB konkretisiert, FAZ

- Fresenius hat sich an der Börse so schlecht entwickelt wie kaum ein anderes Dax-Unternehmen. Vorstandschef Stephan Sturm erläutert, warum das so ist und was er dagegen tun will, Interview, FAZ

- Bundesbank-Vorständin Sabine Mauderer: "Klimarisiken sind auch

finanzielle Risiken", Interview, HB

- In Autokratien sollten Unternehmen deutsche Standards zum Wohl der

Bevölkerung, aber auch der Glaubwürdigkeit des Westens etablieren, Gastbeitrag von Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie und Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, HB

- Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat anlässlich ihres Besuchs in der Ukraine die Leistungen des Landes und seines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gewürdigt, Interview, Bild

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, SPD, hat den Besuch von Aussenministerin Baerbock in der Ukraine als "wichtiges Signal" gelobt, Interview, Welt Fernsehen

- Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell kritisiert die Gegner von Waffenlieferungen und fordert, dass Europa künftig weniger naiv ist, Interview, FAZ

- Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimachutz, Franziska Brantner (Grüne) fordert: "Abhängigkeit von Autokratien reduzieren", Gastbeitrag, FAZ

- Der ehemalige US-Brigadegeneral, Mark Kimmitt, über das taktische Versagen der russischen Militärführung im bisherigen Verlauf des Ukraine-Kriegs, das nukleare Muskelspiel Moskaus und die Bedeutung der militärischen und nachrichtendienstlichen Hilfen des Westens für die ukrainischen Truppen, Interview, HB

- Ärztin Jördis Frommhold zu Langzeitfolgen einer Corona-Infektion: "Für manche Patienten bricht eine Welt zusammen", Interview, HB

(AWP)