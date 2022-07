----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Der Dax dürfte mit Verlusten in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG indizierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,6 Prozent niedriger auf 13 171 Punkte. In der Vorwoche hatte er 3 Prozent gewonnen, und sich damit weiter von seinem jüngsten Tief seit November 2020 bei 12 390 Punkten abgesetzt. Am US-Aktienmarkt waren dann am Freitag vor allem Technologiewerte nach Enttäuschungen aus dem Internetsektor ins Trudeln geraten. Die neue Woche steht laut der Credit Suisse im Zeichen der US-Notenbank. Die Fed gibt am Mittwoch das Ausmass der nächsten Leitzinserhöhung im Rahmen ihrer Zinswende bekannt. Zuletzt waren die zwischenzeitlich spürbaren Sorgen vor einem 1-Prozent-Schritt wieder deutlich abgeklungen - erwartet werden von den meisten 0,75 Prozentpunkte.

USA: - VERLUSTE - Zum Ende einer starken Börsenwoche haben die Anleger am Freitag an den US-Börsen Gewinne mitgenommen. Nach einer besonders ausgeprägten Erholung galt dies vor allem für den Technologiesektor, wie der Nasdaq 100 mit einem Rücksetzer um 1,77 Prozent auf 12 396,47 Zähler zeigte. Ein Kurssturz beim App-Anbieter Snap sorgte dort bei Internetwerten für schlechte Stimmung.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Montag im Sog schwächerer US-Börsen nachgegeben. Am US-Aktienmarkt waren dann am Freitag vor allem Technologiewerte nach Enttäuschungen aus dem Internetsektor ins Trudeln geraten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands fiel zuletzt um 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,9 Prozent. In Japan fiel der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,7 Prozent.

DAX 13253,68 +0,05% XDAX 13180,33 -0,56% EuroSTOXX 50 3596,49 -0,00% Stoxx50 3565,35 +0,26% DJIA 31899,29 -0,43% S&P 500 3961,63 -0,93% NASDAQ 100 12396,46 -1,77%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 154,20 -0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0198 -0,16% USD/Yen 136,29 +0,16% Euro/Yen 138,99 +0,00%

ROHÖL:

Brent 97,39 -0,99 USD WTI 93,73 -0,98 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Das 9-Euro-Ticket stösst nach der Hälfte der Dauer besonders bei den Wählern von FDP und Linkspartei auf Interesse, Bild

- Die interne Revision der Bundesagentur für Arbeit (BA) zieht eine verheerende Bilanz bei Hartz IV, Bild

- Die Debatte um den chinesischen IT-Konzern Huawei kommt wieder in Gang: Die Bundesregierung behält sich vor, den Netzbetreiber zu verbieten, "kritische Komponenten" chinesischer Hersteller einzusetzen, HB

- Die Union reagiert auf die jüngsten Signale aus der Ampel-Koalition zur Kernenergie und fordert eine schnelle Entscheidung, die Kernkraftwerke in Deutschland über 2022 hinaus am Netz zu behalten, Bild

- Ampel-Politiker für deutliche Senkung des Wahlalters, Bild

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will mit Blick auf die Schuldenbremse im nächsten Jahr zusätzliche Ausgabenprogramme verhindern, Bild

- US-Militärchef Mark Milley warnt vor einer "signifikanten" Zunahme der Abfangaktionen chinesischer Flugzeuge, Interview, FT

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wirft der FDP vor, die Zukunft der Tierhaltung in Deutschland aufs Spiel zu setzen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) schliesst sogenannten Streckbetrieb von Atommeilern nicht aus, ARD-Sendung Anne Will

- Franziska Brantner (Grüne), parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium: Deutschland will bei Atomlaufzeiten Lage in Frankreich berücksichtigen, ARD-Tagesschau

- SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert: Schuldenbremse im Herbst überprüfen, Augsburger Allgemeine

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne): Kein Grund für radikale Bauernproteste in Deutschland, Neue Osnabrücker Zeitung

-Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) warnt vor neuen Schulschliessungen wegen steigender Corona-Zahlen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Ex-US-Aussenminister Henry Kissinger: keine Aufgabe ukrainischer Gebiete, ZDF-Heute Journal

- FDP-Politiker für Ende der Corona-Isolationspflicht, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- CDU-Generalsekretär Mario Czaja fordert Wohnungswechselbonus für Senioren, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Die Union drängt die Ampel-Koalition, schnell Vorkehrungen zur Corona-Eindämmung im Herbst zu treffen, Interview mit dem gesundheitlichen Sprecher der Unions-Fraktion im Bundestag, Tino Sorge (CDU), Welt

- Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte bereitet seine Stadt wegen der Gaskrise auf das schlimmste vor, Interview, Welt

- Die chinesische Evergrand-Gruppe hat vor kurzem einen grundlegenden Konsens mit mehreren grossen globalen Gläubigern erzielt, u.a. in Bezug auf die Grundsätze und den Rahmen der Umschuldung, Interview mit dem neuen Unternehmenschef Siu Shawn, 21st Century Busniess Herald

- CSU will mit Abwrackprämie Wind-Strom sparen, Bild

bis 20.30 Uhr:

- CDU-Chef Friedrich Merz hat sich erneut von Aussagen des sächsischen Ministerpräsidenten und CDU-Vize Michael Kretschmer zu Russland-Sanktionen distanziert, Gespräch, ZDF

- Politiker von SPD, Grünen und Linker haben Wolfgang Schäubles (CDU) Forderung nach nuklearer Abschreckung "auf europäischer Ebene" mit drastischen Worten zurückgewiesen, Welt

- Ein Expertenteam von der Technischen Universität Berlin erkennt nach Modellierungen eine hohe Immunisierung in Deutschland, Gespräch mit Sebastian Alexander Müller und Kai Nagel, Rheinische Post

- Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Tino Sorge, kritisiert das Fehlen eines Corona-Konzepts für die kommenden Monate, Gespräch, Rheinische Post

- In der Debatte über weitere Corona-Massnahmen appelliert FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, die Eigenverantwortung der Bürger nicht zu ignorieren, Gespräch, Rheinische Post

- Der Logistikkoordinator der Bundesregierung und parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium, Oliver Luksic (FDP), hält die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für unzureichend, der Kohle im Schienenverkehr den Vorzug zu geben, Gespräch, Rheinische Post

- In der Debatte über eine Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket fordert die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zum Handeln auf, Gespräch, Rheinische Post

- "Unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem steht unter starkem Druck", Gespräch mit Heraeus-Chef Jan Rinnert, HB

- Die umwälzende Veränderung gelingt nur ohne soziale Schieflage, wenn Investoren, Manager und Verwalter neue Allianzen schliessen, Gastbeitrag von FDP-MdB Thomas Sattelberger und Internetunternehmer Winfried Felser, HB

- "Entscheidend ist das Netzwerk", Gespräch mit Unternehmer Harald Christ, FAZ

