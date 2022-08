----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Nach seinem starken Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag zunächst wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Beginn 0,2 Prozent tiefer auf 13 656 Punkte. Wie bereits am vergangenen Donnerstag wurde der Dax tags zuvor an seiner 100-Tage-Durchschnittslinie ausgebremst. Sie gilt als ein Barometer für den mittelfristigen Trend. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street sind ein Stück weiter und drehten am Abend an ihren langfristigen 200-Tage-Linien. "Die Kurserholung der US-Aktien pausiert", hiess es bei der Credit Suisse. Die Aufmerksamkeit gelte neben dem Wirtschaftsumfeld noch der Berichtssaison.

USA: - DURCHWACHSEN - Die US-Börsen haben am Montag ihre Auftaktgewinne nicht gehalten. Im Technologiesektor drückte letztlich ein enttäuschender Quartalsumsatz von Nvidia doch stärker auf die Stimmung, der Nasdaq 100 verlor 0,37 Prozent auf 13 159,16 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich noch im Plus mit 0,09 Prozent auf 32 832,54 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,12 Prozent auf 4140,06 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsschluss um rund ein Prozent fiel, ging es in China und Hongkong nach oben. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone stieg zuletzt um fast ein Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte um 0,3 Prozent zu.

DAX 13687,69 +0,84% XDAX 13642,59 +0,10% EuroSTOXX 50 3757,22 +0,85% Stoxx50 3662,41 +0,58% DJIA 32832,54 +0,09% S&P 500 4140,06 -0,12% NASDAQ 100 13159,16 -0,37%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 156,90 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0193 -0,04% USD/Yen 134,88 -0,09% Euro/Yen 137,49 -0,13%

ROHÖL:

Brent 96,46 -0,19 USD WTI 90,57 -0,19 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Die Durchsuchung des Hauses von Donald Trump in Mar-a-Lago in Palm Beach (Florida) war Teil einer Untersuchung über den Umgang des ehemaligen Präsidenten mit geheimen Informationen, WSJ

- FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert einen neuen Stresstest für eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke bis 2024, Interview, HB

- Energiekrise: Bundesregierung plant Homeoffice-Angebotspflicht, Interview mit NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), Neue Westfälische

- Hohe Auslastung in Zügen: Ralf Damde, Chef des Gesamtbetriebsrates von DB Regio, ist für einen nationalen Zugpool, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Messewirtschaft (AUMA), ist wegen des neuen Infektionsschutzgesetzes in Sorge, Mediengruppe Bayern

- SPD-Wirtschaftspolitiker Bernd Westphal kritisiert Gasumlage, Augsburger Allgemeine

- Wegen Omikron sind die Corona-Krankheitstage im ersten Halbjahr in die Höhe geschossen, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Lufthansa verärgert Reisebüros, HB

- Fintech Nuri bangt um seine Zukunft, HB

- ZEW-Studie: In Regionen mit guter IT-Ausstattung schnellte die Kurzarbeit zu Beginn der Pandemie nicht so in die Höhe wie in weniger digitalisierten Gegenden, HB

- Deutsche und japanische Konzerne ergänzen sich bei grünem Wasserstoff besonders gut, Gastbeitrag von Japan External Trade Organization-Chef Nobuhiko Sasaki, HB

- Personalkarussell bei Fonds läuft auf Hochtouren, Gespräch mit Indigo Headhunters-Chefin Karin Schambach, BöZ

- US-Rezession dürfte schwerer verlaufen als gedacht, Gastbeitrag von Andreas Busch, Senior Economist Bantleon, BöZ

- Unternehmen sehen Aktionärsrechte in virtueller Hauptversammlung gewahrt, Gastbeitrag von Benjamin Ruppert, stellvertretender Abteilungs­direktor im Wealth Manage­­ment, Commerzbank Stuttgart und Stephan Schöning, Professor für ABWL und Finance an der SRH Hochschule Heidelberg

- Digitalisierung starker Impuls für Schwellenländer, Gastbeitrag von Walter Liebe, Head of Intermediaries Germany bei Pictet Asset Management, BöZ

- "Wir stehen zur Erntezeit vor einem sehr grossen Problem", Gespräch mit Valeriy Tkatschow, stellvertretender Leiter der Cargo-Abteilung der ukrainischen Bahngesellschaft Ukrzaliznytsia, FAZ

- Nach dem Appell von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an die Ständige Impfkommission (Stiko), "klare Empfehlungen für alle Altersgruppen" bezüglich der zweiten Booster-Impfung auszusprechen, kommt Kritik vom Koalitionspartner FDP, der Opposition und aus dem Gesundheitswesen, Welt

- Insa-Meinungstrend: Union, AfD und Linke stärker, SPD und Grüne schwächer, Bild

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert einen internationalen Reisebann für alle Russen, um Moskau von einer Annexion besetzter Gebiete abzuhalten, Gespräch, Washington Post

bis 21.00 Uhr:

- Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat auch nach dem Auslaufen erster Transportschiffe aus ukrainischen Häfen mit Getreide an Bord vor zu grosser Euphorie gewarnt, Interview, Rheinische Post

- Die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Johna, hat die Pläne der Bundesregierung für ein neues Infektionsschutzgesetz gegen Kritik verteidigt, Gespräch, Rheinische Post

- Der Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, Wolfgang Steiger, hat vor einem Treffen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern an diesem Dienstag Kritik am geplanten Infektionsschutzgesetz geübt, Gespräch, Rheinische Post

- Deutschland könnte etwa elf Prozent seines Erdgasbedarfs aus heimischen Schiefergas-Vorkommen decken, Bild

- Die Deutsche Rentenversicherung hat im vergangenen Jahr 1,435 Millionen Senioren erstmals Renten ausgezahlt, Bild

- Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, kritisiert die Empfehlung von Karl Lauterbach, dass sich auch unter 60-Jährige impfen lassen sollten, Gespräch, Rheinische Post

- Der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, warnt davor, dass nun alle Corona-Infizierten Paxlovid nehmen, Gespräch, Rheinische Post

/mis

(AWP)