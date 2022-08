SMI fällt nach Powell-Rede auf Tagestief

In seiner Rede machte Powell klar, dass es wohl noch restriktive Schritte in der US-Geldpolitik brauche, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Inflationsdaten im Juli, die im Vergleich zum Juni etwas zurückgekommen waren, seien zwar willkommene News, doch reiche das nicht aus, sagte Powell. Powell habe für einen entschlossenen Kampf gegen die hohe Inflation plädiert, meint ein Markbeobachter. Seine Rede sei eine klare Absage an alle, welche auf eine frühzeitige Lockerung der geldpolitischen Zügel gehofft hätten.

Gegen 16.35 Uhr verliert der SMI 0,81 Prozent auf 10'973,60 Punkte. Kurz bevor Powell seine Rede hielt, notierte der SMI noch bei 11'040 Stellen. Der US-Dollar hat derweil sowohl zum Euro als auch zum Franken an Wert verloren. Der Dollar unterschritt aber nur kurzzeitig die Marke von 0,96 Franken und kostet aktuell 0,9621.

mk/ra

(AWP)