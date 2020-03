SMI stürzt in Keller - inzwischen bei -9,6 Prozent

Der Handel an der Wall Street war nach einem Kursrutsch um 7 Prozent kurz nach dem Auftakt vorübergehend unterbrochen worden. Der von den USA verhängte Einreisestopp für die meisten Europäer beunruhigte die Anleger zusätzlich zur Corona-Pandemie.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel zum Handelsstart um 7,35 Prozent auf 21'820,89 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 6,70 Prozent auf 2'557,65 Zähler abwärts.

In Europa hatte zuvor die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent belassen. Das hatte der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt entschieden.

kw/

(AWP)