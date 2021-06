Uhren-Aktien leiden nach Exportzahlen unter Gewinnmitnahmen

Die Aktien von Swatch notieren um 9.30 Uhr rund 0,9 Prozent auf 320,30 Franken im Minus und die Richemont-Aktien liegen zeitgleich 0,6 Prozent tiefer auf 114,60 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI tendiert derweil mit 0,27 Prozent ebenfalls im Minus.

Laut der am Donnerstag veröffentlichten Statistik der Eidgenössischen Zollverwaltung EZV sind die Ausfuhren von Schweizer Uhren im Mai im Vergleich zum Vorjahr wie erwartet in die Höhe geschnellt. Damals waren sie auf dem Höhepunkt der Pandemie regelrecht eingebrochen. Die aktuellen Zahlen liegen zwar fast wieder auf Vorkrisen-Niveau, die Aufwärtsbewegung hat aber an Schwung verloren.

Nach der starken Performance beider Titel streichen viele Anleger nun Gewinne ein, heisst es aus Marktkreisen. Die ZKB schätzt, dass die "etwas enttäuschenden" Uhrenexportzahlen daher heute zu weiteren Gewinnmitnahmen führen könnte. Bei der UBS bewertet man die Exportdaten als "weitere Verbesserung der zugrunde liegenden Trends". Mehrere Schlüsselländer wie China und die USA befänden sich bereits deutlich über dem Niveau von 2019. Europa dürfte in den kommenden Monaten laut den Analysten ebenfalls allmählich aufholen und das Vorkrisen-Niveau übersteigen.

(AWP)