US-Anleihen starten mit Verlusten

NEW YORK (awp international) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Händler nannten überwiegend positive Konjunkturdaten als Grund. Die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren, zu denen amerikanische Staatspapiere gehören, war deshalb etwas schwächer.