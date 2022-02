Wdh Aktien Schweiz Eröffnung: SMI auf Erholungskurs - Entspannungshoffnungen

(Wiederholt mit richtigem Titel; Eröffnung statt Vorbörse) - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montag im frühen Handel etwas fester. Die Hoffnung auf eine Deeskalation der Ukraine-Krise verleihe dem Markt positive Impulse für eine Erholung von den Vorwochenverlusten, heisst es am Markt. So soll demnächst ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin stattfinden. Bedingung sei allerdings, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiere. Ob die Gewinne gehalten oder gar ausgebaut werden, sei ungewiss. Denn die Anleger scheuten trotz gewisser Hoffnungen die Risiken. Daher könnten anfängliche Kursgewinne mangels Anschlusskäufen bald wieder abschmelzen, heisst es weiter.