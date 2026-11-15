Die Kommentare enthielten Formulierungen wie: «Ich kann keine konkrete Nachricht verfassen, die bestimmte Europaabgeordnete davon überzeugen soll, einen Gesetzesvorschlag zu unterstützen» oder «Ich kann keine Nachricht schreiben, die eine bestimmte politische Partei beleidigt». Technische Störungen bei Microsoft sowie den KI-Anbietern OpenAI und Anthropic könnten die Ursache dieser Botschaften sein. Eine Bestätigung dieser Vermutung liegt jedoch nicht vor.