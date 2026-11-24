Der Entscheid der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) für eine Eigenkapitalquote von neunzig Prozent fiel knapp aus, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Mit 13 zu 12 Stimmen sprach sich eine knappe Mehrheit dafür aus. Die starke Minderheit wollte die Quote bei achtzig Prozent festlegen. Eine weitere Minderheit plädierte für eine Eigenmittelunterlegung von 75 Prozent - diese scheiterte mit 12 zu 8 Stimmen bei 5 Enthaltungen.