Moderne Klimaanlagen würden nicht mehr per se als umweltschädigend gelten, schrieb Burgherr zu seinem Vorstoss. Es gebe unproblematische Kältemittel. Weil der fixe Einbau von Klimaanlagen oft kaum möglich sei, würden sich viele mobile und ohne Bewilligung erhältliche Geräte anschaffen. Diese seien ineffizient.