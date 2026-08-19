Das Bundesgericht hielt in seinem Urteil damals fest, angesichts der Bedeutung der Erhöhung der Staumauer und damit der Vergrösserung des Stausees, bedürfe es einer Grundlage im kantonalen Richtplan. Auf dieser Planungsebene müssten die Interessen an einer Kapazitätserhöhung und jene des Natur- und Landschaftsschutzes gegeneinander abgewogen werden. Eine solche vollständige Auseinandersetzung habe nicht stattgefunden.