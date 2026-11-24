Für die UBS würde dies einen zusätzlichen Kapitalaufwand von etwa 16 Milliarden Dollar bedeuten. Vor dem Entscheid im Ständerat hatte sich die UBS heftig gewehrt gegen diese Verschärfung. Der Entscheid für eine Eigenkapitalquote von neunzig Prozent war in der Kommission mit 13 zu 12 Stimmen knapp, wie Kommissionspräsident Samuel Bendahan (SP/VD) am Dienstag in Bern vor den Medien sagte.