Dass die Menschen länger als heute einer bezahlten Arbeit nachgehen, will auch der Bundesrat erreichen, mit der Reform AHV2030. Unter anderem will er den Aufschub des Rentenbezuges attraktiver machen und im Gegenzug die Anreize für Frühpensionierungen senken. Ein höheres Rentenalter enthält die Reform nicht. Zur Initiative von Schneeberger hat er noch nicht Stellung genommen.