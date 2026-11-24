Ganze Wirtschaft betroffen

Negative Auswirkungen der schärferen Regulierung würden die gesamte Schweizer Wirtschaft betreffen, befürchten sowohl der Branchenverband der Banken wie auch der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Die Regulierung würde das internationale Geschäft aus der Schweiz heraus «erheblich verteuern», so der SBVg. Dies träfe den gesamten Finanzplatz sowie Unternehmen und Kunden.