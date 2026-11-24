Bereits heute verfüge die Schweiz über sehr hohe Kapitalanforderungen, schrieb die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) in einer Reaktion. Die von der WAK-N im Einklang mit dem Ständerat geforderte Eigenmittelunterlegung der Auslandstöchter zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital bedeute einen «massiven Swiss Finish».
Auch die UBS betonte in einer Stellungnahme, dass die Empfehlung der Kommission zu einer «weiteren übermässigen Verschärfung der Schweizer Eigenkapitalanforderungen» führe. Dabei gehörten die Schweizer Kapitalanforderungen bereits heute zu den strengsten weltweit.
Ganze Wirtschaft betroffen
Negative Auswirkungen der schärferen Regulierung würden die gesamte Schweizer Wirtschaft betreffen, befürchten sowohl der Branchenverband der Banken wie auch der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Die Regulierung würde das internationale Geschäft aus der Schweiz heraus «erheblich verteuern», so der SBVg. Dies träfe den gesamten Finanzplatz sowie Unternehmen und Kunden.
Höhere Finanzierungskosten träfen die Exportwirtschaft, die KMU sowie Kundinnen und Kunden, heisst es auch bei Economiesuisse. Dabei seien exportorientierte Firmen besonders betroffen: Denn bei Handelsfinanzierungen, Absicherungen und dem Zugang zu internationalen Kapitalmärkten könnten inländisch ausgerichtete Banken die UBS nicht ohne Weiteres ersetzen.
Die Wirtschaftsverbände hoffen nun darauf, dass der Nationalrat eine «volkswirtschaftlich tragfähige» Lösung beschliessen wird. Dieser müsse sowohl Stabilität als auch Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigen, so der SBVg. «Eine Eigenmittelunterlegung von 90 Prozent wird diesem Anspruch nicht gerecht».
tp/mk
(AWP)