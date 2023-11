Die USA und China wollen ihre angespannten Beziehungen stabilisieren und nehmen nach längerer Funkstille die Kommunikation zwischen ihren Streitkräften wieder auf. US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping kamen am Mittwoch (Ortszeit) in der Nähe der US-Metropole San Francisco zu ihrem ersten persönlichen Austausch seit einem Jahr zusammen - das Krisentreffen dauerte mehr als vier Stunden. Biden und Xi schlugen danach betont versöhnliche Töne an. Biden sagte, die Gespräche gehörten zu den «konstruktivsten und produktivsten», die er mit Xi gehabt habe. Sie hätten auch vereinbart, ihre direkte Kommunikation wiederzubeleben. Der US-Präsident machte gleichzeitig deutlich, dass er Xi weiter für einen «Diktator» halte - was in Peking auf Kritik stiess.

16.11.2023 18:04