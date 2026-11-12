Der für die Startbahn zuständige Lotse hatte seinem Kollegen erlaubt, die vier Flugzeuge hinter der startenden Swiss-Maschine über die Piste zu schicken. Sein Kollege verstand die Anweisung jedoch so, dass die Flugzeuge bereits hinter einer zuvor gestarteten Delta-Maschine passieren durften. Deshalb erteilte er die Freigaben zu früh.