«Das ist ein historischer Schritt für den deutschen Briefmarkt», sagte der Geschäftsführer der neuen Deutschlandversand-Firma, Jörg Kosel. «Alternative Briefdienste gibt es seit der Öffnung des Briefmarktes, aber im nationalen Geschäft arbeiteten sie bisher grösstenteils nebeneinander.» Das ändere sich nun. «Erfolgreich sind wir, wenn Kunden bundesweit über uns versenden, unsere regionalen Partner mehr Mengen bekommen und der neue Deutschlandversand für verlässliche Qualität im Briefmarkt steht.»/wdw/DP/he