Neue Anforderungen

Der Umzug sei das Ergebnis einer «langfristigen Standort- und Flächenplanung», so die Sprecherin zu den Gründen des Umzug. Die Anforderungen an die Arbeitsumgebung hätten sich in den vergangenen Jahren verändert. Die Gestaltungsmöglichkeiten der derzeitigen Räumlichkeiten seien beschränkt.