Laut Mitteilung wurde das Kontingent für Drittstaatenangehörige per Ende 2024 zu 74 Prozent ausgeschöpft und jenes für Erwerbstätige aus Grossbritannien zu 21 Prozent. Bis im September 2025 wurden die Kontingente für Drittstaatenangehörige zu rund 52 Prozent ausgeschöpft und jene für Grossbritannien zu 17 Prozent.