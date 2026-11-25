Gemäss dem Entscheid vom Mittwoch stehen im nächsten Jahr 4500 Aufenthaltsbewilligungen B und 4000 Kurzaufenthaltsbewilligungen L zur Verfügung.
Weiterhin bis zu 3500 Bewilligungen können für Dienstleister aus der EU und aus Efta-Staaten mit einer Einsatzdauer von mehr als 120 Tagen pro Jahr im Jahr ausgestellt werden. Und ebenfalls bis zu 3500 Bewilligungen sind für Briten und Britinnen verfügbar, in einem separaten Kontingent.
In den vergangenen Jahren seien die Kontingente für Bürgerinnen und Bürger aus Drittstaaten nicht ausgeschöpft worden, schrieb der Bundesrat zum Entscheid. Per Ende 2025 seien 69 Prozent der verfügbaren Drittstaatenkontingente genutzt worden und 2024 74 Prozent.
Die Kontingente für Dienstleister aus EU und Efta wurden 2025 zu 46 Prozent beansprucht und 2024 zu 50 Prozent. Am tiefsten war die Quote bei den separaten Kontingenten für Grossbritannien waren es in den beiden vergangenen Jahren 22 respektive 21 Prozent.
Offene Stellen in der Schweiz dürfen an Personen aus Drittstaaten vergeben werden, wenn die Unternehmen nachweisen können, dass die Rekrutierungsbemühungen im Inland sowie in EU- und Efta-Staaten keinen Erfolg gebracht haben.
Der Bundesrat will mit der Festlegung der Drittstaatenkontingente der Situation der geopolitischen Lage und der Lage auf dem Arbeitsmarkt Rechnung tragen. Er versteht die Bewilligungen für Arbeitskräfte aus Drittstaaten als Antwort auf den Fachkräftemangel. Die Arbeitslosenquote betrug im September 2026 3,0 Prozent. Das waren 0,2 Prozentpunkte mehr als im September 2025.
(AWP)