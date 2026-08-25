Es sollen künftig Hunderte Transportroboter zum Einsatz kommen, die mobile Regale zu den Beschäftigten fahren. Diese nehmen dann den gewünschten Artikel heraus, und der Roboter fährt das Regal zurück. Das spart den Menschen Laufwege und Zeit - früher sind die sogenannten Kommissionierer mit ihren Einkaufswagen-ähnlichen Fahrzeugen durch die Gänge gelaufen, um Kundenbestellungen zusammenzustellen.