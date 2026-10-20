Die Handelsplattform Amazon will im kommenden Jahr rund 16 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das Geld soll unter anderem in den Ausbau von Rechenzentren für den Cloud-Anbieter AWS und die Modernisierung der Logistikstandorte fliessen, wie das Unternehmen anlässlich des Investitionsgipfels der Bundesregierung in Berlin mitteilte. Alleine in der Logistik würden derzeit rund 3.000 zusätzliche Stellen aufgebaut, hiess es. Ausserdem seien mehr als ein Dutzend Eigenproduktionen in Deutschland für den Streamingdienst Amazon Prime geplant.