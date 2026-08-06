Lehren sollen gezogen werden

Der Frage nach personellen Konsequenzen erteilte er eine Absage: «Das hilft der Sache am Schluss nichts». Die Umstellung sei schliesslich umgesetzt worden, auch wenn es ein schwieriger Weg gewesen sei. «Wenn wir nichts daraus lernen würden, das wäre schlecht.» Nach dem Projektabschluss, der für Ende Jahr geplant sei, werde ein Abschlussbericht analysieren, was man besser hätte machen können, kündigte Cosandey an.