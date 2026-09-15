Für den Flugverkehr gilt aktuell wie bereits im vergangenen Monat Warnstufe rot, die höchste von vier Stufen. Das bedeutet, dass eine Eruption mit erheblichem Ausstoss von Asche unmittelbar bevorsteht oder bereits im Gang ist. Wie lange das anhalten wird, weiss noch niemand. Der Flughafen von Catania wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens grösster Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen.