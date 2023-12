Das Desaster um die 737 Max hatte Boeing in eine schwere Krise gestürzt. Bei den Abstürzen zweier Maschinen der Reihe in den Jahren 2018 und 2019 starben insgesamt 346 Menschen. Danach durften die Maschinen des Typs mehr als anderthalb Jahre lang weltweit nicht starten, bevor der Hersteller mit technischen Nachbesserungen an dem Jet in den meisten Teilen der Welt nach und nach wieder eine Freigabe erreichte./stw/nas