Justizminister Beat Jans stellte den Entwurf zum neuen Bundesgesetz über die nachhaltige Unternehmensführung (NUFG) am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Bern vor. Dieses soll nach Aussage der Landesregierung die Einhaltung von Menschenrechten sicherstellen und den Umweltschutz fördern. Zugleich müssten Schweizer Unternehmen im In- und Ausland wettbewerbsfähig bleiben.
Was die grossen Linien angeht, hält der Bundesrat an seinen Vorschlägen aus der Vernehmlassungsvorlage fest. Man wolle aber gestützt auf die Stellungnahmen die Sorgfaltspflichten noch risikobasierter und damit zielgerichteter auszugestalten, teilte er im Communiqué zur Medienkonferenz mit.
Konkret will der Bundesrat zudem haftungsrechtliche Fragen klären. Explizit ausschliessen will er eine Kausalhaftung, bei der Konzerne unter bestimmten Voraussetzungen für Geschäftspartner haften, die an ihre Weisungen gebunden sind und für sie Aufträge ausführen. Statt einer solchen Geschäftsherrenhaftung will er im Gesetz ausdrücklich die Verschuldenshaftung gemäss Obligationenrecht verankern.
«Die Beweislast liegt bei der betroffenen Person. Wenn sie vor Gericht beweisen kann, dass ein Unternehmen aufgrund einer schuldhaften Verletzung der Sorgfaltspflichten für einen Schaden verantwortlich ist, muss das Unternehmen für den entstandenen Schaden aufkommen», hiess es dazu im Communiqué. Auch damit orientiere sich der Entwurf an den Bestimmungen in der EU.
Zugleich reduzierte der Bundesrat im Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage die möglichen Sanktionen bei Verstössen gegen Sorgfaltspflichten. Kontrollieren soll die Einhaltung der Pflichten gemäss Bundesrat die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde - und nicht eine neu zu schaffende Stelle, wie das die Initiative fordert.
Gelten sollen die neuen Sorgfaltspflichten für Unternehmen mit mehr als 5000 Vollzeitstellen und über 1,5 Milliarden Franken weltweitem Umsatz. Betroffen seien damit rund 30 bis maximal 60 grosse Schweizer Konzerne, so der Bundesrat.
Die Pflicht zur jährlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung wird derweil an die gelockerten EU-Vorgaben angepasst: Sie gilt ab 1000 Vollzeitstellen und 450 Millionen Franken Umsatz. Damit halbiert sich die Zahl der berichtspflichtigen Firmen auf rund 110.
(AWP)