Die Deutsche Bahn hat im ersten Halbjahr aufgrund von Kostensteigerungen und hoher Investitionen ins Schienennetz einen deutlichen Verlust eingefahren. Rund 71 Millionen Euro betrug der Fehlbetrag unterm Strich, also nach Zinsen und Ertragssteuern, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, wie der bundeseigene Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Gewinn von rund 424 Millionen Euro.

27.07.2023 12:28