Geografisch ist das Bild unterschiedlich. Besonders gut liefen die Schweiz sowie Brasilien, Chile und Mexiko. Im wichtigen Heimmarkt Schweiz mit knapp 40 Prozent des Gesamtumsatzes wuchs Emmi organisch genau im Konzernschnitt, dies allerdings trotz eines ab Februar um 4 Rappen tieferen Milchpreises, den Emmi jeweils an die Konsumenten weitergibt.