EU-Gelder sind auch im Jahr 2025 in erheblichem Umfang nicht vorschriftsgemäss ausgegeben worden. Der Europäische Rechnungshof kommt in einem neuen Bericht zu dem Schluss, dass im vergangenen Haushaltsjahr geschätzt 3,8 Prozent der Ausgaben fehlerhaft waren. Bei Gesamtausgaben in Höhe von rund 176,3 Milliarden Euro entspricht das einer Summe von rund 6,7 Milliarden Euro, bei denen gegen EU-Vorschriften verstossen wurde.