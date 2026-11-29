Die Befürworter der Vorlage sagten weiter, die Fairness-Initiative bringe eine gerechte und einfache Lösung. Paare sollten selbst entscheiden dürfen über ihre Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit, und das Steuersystem solle kein Lebensmodell benachteiligen. Wer sein berufliches Pensum reduziere, um Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen, übernehme Verantwortung für andere. Diese Arbeit dürfe steuerlich nicht benachteiligt werden.