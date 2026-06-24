Für die im Dax gelistete Aktie ging es am Dienstag zunächst um bis zu 2,6 Prozent abwärts, im weiteren Verlauf erholte sie sich aber wieder und notierte zuletzt wenig verändert bei 55,62 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Titel fast ein Viertel an Wert gewonnen. Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate liegt das Plus sogar bei etwas über der Hälfte. RWE wird an der Börse mit rund 41 Milliarden Euro bewertet.