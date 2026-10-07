Gleichzeitig zeigen sich erste Bremsspuren. Die Zahl der beobachteten Eigenheimkäufe ging leicht zurück, ebenso das Wachstum des Hypothekarvolumens. Ein Grund dafür sind die hohen Kaufpreise: Trotz vergleichsweise günstiger Finanzierung können sich viele Haushalte Wohneigentum nur noch schwer leisten. Auch Banken sind bei Finanzierungen, bei denen das Haushaltsbudget knapp wird, zurückhaltender.