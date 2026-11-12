Ausserdem bestätigte Ströer die Jahresprognose und rechnet im laufenden vierten Quartal mit einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung. Für 2026 stellt das Management weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Analysten trauen dem Werbevermarkter im Schnitt rund 5 Prozent zu. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird zum Vorjahr noch immer eine «weitgehend stabile» Entwicklung erwartet. Hier rechnen die Fachleute durchschnittlich mit 636,2 Millionen Euro nach 625,9 Millionen ein Jahr zuvor./niw/jha/stk
(AWP)